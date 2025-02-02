جائزة الشارقة لنقد الشعر تكشف عنوان الدورة الخامسة

كشفت الأمانة العامة لجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي عنوان الدورة الخامسة، وهو «الأنساق الثقافية والفنية في القصيدة العربية المعاصرة».

وأعلنت إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة عن فتح باب المشاركة في الجائزة للمهتمين بنقد الشعر العربي، وذلك وفق الشروط والأحكام للجائزة.

وقال مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة الأمين العام للجائزة، محمد إبراهيم القصير، إن «الجائزة تمضي نحو دورة جديدة ومتجددة في موضوع نقدي لافت، لتواصل ما بدأت به في تأسيس مشهد ثقافي يضع الشعر العربي تحت مجهر النقّاد العرب، لفحص وتأمل ما يطرأ على القصيدة العربية»، مشيراً إلى أن الجائزة تؤسّس لمكتبة نقدية متخصصة نظراً إلى حجم المشاركات التي تستقبلها في الدورات المتعاقبة.

وتقدّم الجائزة مكافآت لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إذ ينال الفائز الأول 100 ألف درهم، فيما يحصل الثاني على 75 ألفاً، والثالث على 50 ألفاً.