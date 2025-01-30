مريم اليماحي بطلة سيدات «الاتحاد للرماية بالسكتون»

وسط أجواء مليئة بالندية والتنافس، اختتمت النسخة الثانية من بطولة «الاتحاد للرماية بالسكتون» الخاصة بالمواطنين، التي أعلن عنها الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للرماية، وتنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في ميدان الرماية بمنطقة الروية في دبي.

وتميزت هذه النسخة بأعداد كبيرة من المشاركين الذين وصلوا إلى 200 رامٍ (رجال - سيدات)، وبقوة المستويات، مع تسجيل أرقام لافتة، ونتائج متقاربة للغاية في الفئتين.

وتمكن عايش القايدي من انتزاع لقب النسخة الثانية للبطولة، وجاء نعمان الدرعي في المركز الثاني، وذهب المركز الثالث لسعيد المحرزي.

أما في فئة السيدات، فتمكنت مريم اليماحي من الحصول على لقب البطولة، فيما حلّت شيخة المرزوقي ثانية، أما المركز الثالث فذهب إلى فاطمة الكتبي.

وتوَّج الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للرماية، أصحاب المراكز الأولى (رجال - سيدات)، بحضور الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك.

ونتيجة التفاعل الكبير، وبسبب الأرقام المميزة التي سُجلت في البطولة، أطلق الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم، وبمبادرة شخصية منه، ثلاث شارات للرجال والسيدات، تقديراً للمستوى اللافت والأداء المتميز للرماة.