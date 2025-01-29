فائزون بالسيارات الفارهة والذهب: دبي تحقق الأحلام

على مدى ثلاثة عقود قدّم مهرجان دبي للتسوق عروضاً ترويجية مميزة، وسحوبات تمنح جوائز استثنائية، من السيارات الفارهة إلى الجوائز الذهبية والنقدية التي أدخلت الفرحة إلى قلوب الفائزين من سكان المدينة وزوارها.

وخلال الدورة الـ30، التي اختتمت فعالياتها أخيراً، منح المهرجان 1115 فائزاً من سعداء الحظ 23 سيارة جديدة، و21 مليون درهم نقداً، وجوائز ذهبية بـ1.5 مليون درهم، و80 مليون نقطة ولاء.

وتشارك مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق، قصصاً ملهمة لمجموعة من الفائزين، ولحظات الفوز التي غيّرت حياتهم، ومن بينهم أرنيل ماماريل، الذي كان يتابع سحوبات المهرجان لسنوات، وحصل أخيراً على البطاقة الفائزة هذا العام، وقال: «أعمل في دولة الإمارات منذ نحو 10 سنوات، وتعيش عائلتي في الفلبين، وفي كل عام، كنت أتابع سحوبات (دبي للتسوق) وأشاهد الفائزين، واليوم أنا واحد من بين سعداء الحظ، إذ كان الفوز بمبلغ 100 ألف درهم بمثابة دعم كبير لي ولعائلتي، إذ استطعنا الآن سداد جميع ديوننا».

بينما تشرح ميدونراج شيراتو، المقيمة في دبي منذ 21 عاماً، كيف شعرت بالذهول عندما علمت بالفوز، قائلة: «بعد أن انتقلت إلى دبي، تمكنت أنا وصديقتي من خلال الكثير من العمل الجاد والمثابرة، من افتتاح شركتنا الخاصة، وسمعت للمرة الأولى عن سحوبات مهرجان دبي للتسوق عندما كنت أتسوق بصحبة عائلتي في دبي فستيفال سيتي مول، ولم أصدق الأمر عندما تلقيت مكالمة تؤكد فوزي بالجائزة، حتى رأيت اسمي في قائمة الفائزين، ثم تسلمت السيارة بعد يومين فقط»، وأضافت: «شعرت أنا وعائلتي هنا، ووالدي في الهند، بالكثير من السعادة بعد الفوز، وهو شعور سيظل يرافقني مدى حياتي».

من جانبه، قال زبير أشرف محمد، المقيم في دبي منذ عام 2013، إنه كان بحاجة إلى سيارة عائلية، ما جعله يخوض تجربة الدخول في سحوبات مهرجان دبي للتسوق، مضيفاً: «انتقلت عائلتي من باكستان إلى دبي منذ ثلاثة أشهر فقط، وكنت بحاجة إلى سيارة جديدة، وشاركت في السحوبات من خلال شراء بطاقة عبر الإنترنت للمرة الأولى على الإطلاق، وبعدها تلقيت مكالمة هاتفية تخبرني بالفوز بسيارة نيسان إكستيرا، ومبلغ 100 ألف درهم».

وتابع: «لم أصدق الأمر في البداية حتى راجعت قائمة الفائزين عبر الإنترنت، وكانت عائلتي مسرورة للغاية لأنني أول فرد في الأسرة يفوز بمثل هذه الجائزة الكبرى، وأود أن أشكر مهرجان دبي للتسوق ومدينة دبي على تحقيق حلمي».

من جهته، يشارك إبراهيم سافاد في سحوبات المهرجان منذ خمس سنوات، ويشتري التذاكر أحياناً بمفرده وأخرى بمشاركة أصدقائه، ويعترف بأنه كان متشككاً في الفوز في بداية الأمر، ولكن سرعان ما تحول هذا الشك إلى سعادة: «عندما تلقيت المكالمة التي أبلغتني بفوزي بسيارة نيسان باترول جديدة، شعرت بالذهول التام، فهذه الجائزة تعني الكثير بالنسبة لي ولعائلتي، فأنا لدي منزل قيد الإنشاء في مسقط رأسي، وهذا الفوز سيسمح لي بإكمال بنائه في أسرع وقت».

ذكريات سعيدة

بالعودة إلى الدورة الـ29 من مهرجان دبي للتسوق، منحت مجموعة دبي للمجوهرات 250 غراماً من الذهب لفائزين عديدين، من بينهم جينج وان، وهي مسافرة كانت تمر عبر دبي على متن رحلة طيران متصلة، وقالت جينج وهي تتذكر فوزها: «كانت قطعة الذهب المزينة بنقشة التنين، التي ترمز إلى تحقيق النجاح في التراث الصيني، هديةً مثاليةً لابنتي الكبرى خلال فترة التحاقها بالجامعة، أما العملة الأخرى المزينة بنقشة الباندا التي فزت بها فكانت لعائلتي، لأننا جميعاً نحب حيوان الباندا».

وأضافت «سعيدة للغاية بهذا الفوز، وممتنة لمهرجان دبي للتسوق، وسنحتفظ بجائزتنا نظراً إلى ما تحمله من دلالات رائعة، ونأمل في نجاح ابنتي بالجامعة، وأن تُكتب لعائلتنا السعادة الأبدية».

أرنيل ماماريل:

. الفوز بـ 100 ألف درهم كان بمثابة دعم كبير لي ولعائلتي، وغيّر حياتنا.

إبراهيم سافاد:

. عندما تلقيت المكالمة التي أبلغتني بفوزي بسيارة «نيسان باترول» جديدة، شعرت بالذهول التام.

. 1115 فائزاً خلال الدورة الـ30 للمهرجان التي اختتمت أخيراً.

