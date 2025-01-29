عروض من 19 دولة في «قرطاج لفنون العرائس»

تنطلق في الأول من الشهر المقبل فعاليات الدورة السادسة لـ«أيام قرطاج لفنون العرائس» في تونس، تحت شعار «ماريونات، فن وحياة» بمشاركة 19 دولة.

ويشمل برنامج المهرجان، الذي ينظمه المركز الوطني لفن العرائس، ويستمر حتى الثامن من فبراير المقبل، 33 عرضاً، من بينها 25 عرضاً عربياً وأجنبياً، وثمانية عروض تونسية، واختارت إدارة المهرجان عرضين تونسيين لافتتاح الدورة السادسة وختامها، وهما «مسخ» الذي سيقدم في حفل الافتتاح، و«الخيط» الذي سيقدم في الختام.

وتأتي بقية العروض من الإمارات والجزائر وسورية، والسعودية وألمانيا وإسبانيا، وإيطاليا وفرنسا واليونان، والبرازيل وروسيا وإستونيا والنمسا وغيرها.