نوق متوّجة بالزعفران والفخر

تتزين مطايا مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن في ميدان المرموم بالزعفران، الذي ينثر الفخر ويمثل اعتزاز مالكها بها، ويعدّ وجود الزعفران على المطية رمزاً للفوز والانتصار، كما يمنحها رائحة جميلة، إضافة إلى لونه الخاص والمميز.

ويمثل المهرجان حدثاً بارزاً في رياضة سباقات الهجن، ويجمع بين نخبة هجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، الذين يتنافسون في 325 شوطاً.

ويُعدّ المهرجان فرصة مهمة لمُلاك الهجن لاختبار جاهزية الهجن قبل المهرجانات الختامية الكبرى، ويُعدّ داعماً رئيساً لمُلاك الهجن، من خلال الجوائز القيمة التي يقدمها، وفرص البيع والشراء التي يتيحها.

وتُعرض في المهرجان سلالات مختارة خضعت للفحص الدقيق، كما سيشهد المهرجان إقامة ماراثون للمواطنين لمسافة 11 كيلومتراً، يحظى بإقبال كبير من الشباب، ويُقام برعاية مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.