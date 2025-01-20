إعلانات موجّهة بشكل شخصي على «ديزني بلس»

تعتزم مجموعة الترفيه والإعلام الأميركية «ديزني» بث إعلانات موجهة بشكل شخصي للمشاهدين الأفراد الذين يشاهدون المحتوى، من خلال اشتراك مدعوم بالإعلانات على منصة البث المباشر «ديزني بلس».

ووفقاً للخطة الجديدة، سيكون في مقدور المعلنين تحميل نسخ عدة من كل إعلان من إعلاناتهم على «ديزني بلس»، وسيتولى تطبيق ذكاء اصطناعي اختيار النسخة الأنسب لمزاج كل مشاهد.

كما يبدو أن «ديزني» ستطور مكان عرض المنتجات التي يعلن عنها، مشيرة إلى أن المشاهدين سيتمكنون من شراء المنتجات التي تظهر أثناء مشاهدة البرامج أو الأفلام عبر «ديزني بلس»، بشكل مباشر من خلال تطبيقاتهم.

وبحسب «ديزني»، فإن نحو 157 مليون شخص يشاهدون محتواها مع الإعلانات عبر خدمات البث الثلاث لمنصتها، ويوجد نحو ثلثي هؤلاء المشاهدين في الولايات المتحدة.

وتستهدف منصة «نتفليكس»، المسيطرة على الجزء الأكبر من سوق خدمات البث المباشر، جذب المعلنين إليها بعيداً عن القنوات التلفزيونية التقليدية، وبحسب أحدث الأرقام، يوجد لدى «نتفليكس» 70 مليون مستخدم لخدمات البث ذات الإعلانات.