النجم مايكل بوبليه يتمنى البقاء في الإمارات للأبد

أحيا المطرب وكاتب الأغاني الكندي مايكل بوبليه، أول من أمس، حفلاً فنياً شهد تفاعلاً كبيراً من جمهور «ليالي السعديات»، سلسلة الأمسيات الموسيقية التي تُقام فوق مسرح خارجي مفتوح في جزيرة السعديات، بتنظيم من «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

وشدا المطرب المعروف بأعماله الناجحة في موسيقى السوينج والجاز، والحائز أسطوانات بلاتينية عدة، والذي تجاوزت مبيعاته 75 مليون تسجيل حول العالم بباقة من أشهر أغانيه. وتوجه بوبليه إلى جمهوره في أبوظبي قائلاً: «أتمنى لو أستطيع البقاء هنا في أبوظبي للأبد، وبالتأكيد سأعود مراراً وتكراراً. إنها مدينة رائعة بكل معنى الكلمة. شكراً لحسن الاستضافة».