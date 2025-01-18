«دبـــي للتسوق» يـودّع جمهوره بعد 38 يوماً من البهجة والربح الوفير

اختتم مهرجان دبي للتسوق دورته الـ30 الأكثر روعة وتميزاً في تاريخه، حيث استقبل المهرجان السنوي الشهير الملايين من سكان المدينة وزوارها على مدار 38 يوماً، استمتعوا خلالها بالأنشطة والفعاليات الترفيهية المناسبة للجميع في مختلف أنحاء المدينة، والتي استمرت من 6 ديسمبر 2024 حتى 12 يناير 2025.

وكان الجمهور على موعد مع أكثر من 125 فعالية مميزة في ما يزيد على 60 وجهة مشاركة، و619 حفلاً موسيقياً وعرضاً فنياً، بالإضافة إلى 25 عرضاً ممتعاً في مجالي السيارات والرياضة، وأكثر من 76 تجربة تناول طعام مصممة خصيصاً، و51 عرضاً يومياً للألعاب النارية بإجمالي 150 دقيقة، و60 عرضاً لطائرات الدرون التي أُقيمت مرتين يومياً بمشاركة أكثر من 1000 طائرة درون بإجمالي 1180 دقيقة، و285 دقيقة من عرض «تخيل» الجديد كلياً الذي يحمل طابع المهرجان، وما يزيد على 295 من السحوبات الرائعة وعروض التجزئة التي تبلغ قيمتها 50 مليون درهم حصل عليها 1115 فائزاً، وتخفيضات حصرية في أكثر من 3500 متجر و850 علامة تجارية في أكثر من 100 مركز تسوق مشارك، وتجارب شاملة ومميزة على مستوى المدينة.

واحتفل مهرجان دبي للتسوق، الذي نظمته مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بمرور 30 عاماً من التميز والابتكار والنجاح الذي لا مثيل له، حيث نجحت هذه الدورة الاستثنائية من المهرجان في الجمع بين التجارب الجديدة التي لا ينبغي تفويتها والفعاليات المفضلة لدى الجميع.

وتعليقاً على نجاح الدورة الـ30 من مهرجان دبي للتسوق، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة: «شكلت هذه الدورة من مهرجان دبي للتسوق إنجازاً غير مسبوق، حيث احتفلت بمرور 30 عاماً على الترحيب بالجميع من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع وتجربة أفضل ما تقدمه دبي، ويمثل مهرجان دبي للتسوق الذي يعد الأول من نوعه في العالم دليلاً على الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة في دبي لتحويل الإمارة إلى وجهة عالمية حديثة، والمدينة الرائدة عالمياً للأعمال والترفيه، وقد أصبح هذا ممكناً بفضل الشراكة النموذجية بين القطاعين العام والخاص والدعم المستمر من الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية، ونحن نفخر بتقديم دورة استثنائية ومميزة جداً قدمنا خلالها الكثير من التجارب التي لا تُنسى لسكان دبي وزوارها، ومع استمرار مهرجان دبي للتسوق في التطور، نواصل التزامنا بالبناء على هذا الإرث الرائع، وضمان بقائه كأحد أبرز المهرجانات على مستوى العالم».

واستضاف مهرجان دبي للتسوق هذا العام مجموعة كبيرة من العروض الترفيهية، كان من أبرزها 60 عرضاً لطائرات الدرون مقدمة من شركة الإمارات للبترول «إمارات»، والتي أُقيمت مرتين يومياً، بإجمالي 1180 دقيقة، وبمشاركة 1000 طائرة درون، بالإضافة إلى أول عرض يجمع بين الألعاب النارية وطائرات الدرون بمشاركة 150 طائرة درون، ومحترفي القفز بالمظلات، والذي اختُتم بعروض الألعاب النارية المذهلة، كما استمتع الحضور بمشاهدة 51 عرضاً مجانياً للألعاب النارية بإجمالي 150 دقيقة في دبي فستيفال سيتي مول قدمتها مجموعة الزرعوني، بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية التي أُقيمت خلال عطلات نهاية الأسبوع في حتا، وأضاءت السماء بألوان مذهلة، واستمرت المتعة مع دورة العام الجاري من فعالية أضواء دبي التي قدمت مجسمات وأعمالاً ضوئية مذهلة في سبعة مواقع شهيرة على مستوى المدينة.