صاروخ جيف بيزوس «الثقيل» ينجح في أول تجربة إطلاق

هنأ مؤسس شركة «سبيس إكس»، إيلون ماسك، منافسه جيف بيزوس على نجاح أول تجربة إطلاق لصاروخه الثقيل «نيو جلين»، أمس.

وقال ماسك، عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي التي يمتلكها: «تهانينا على الوصول إلى المدار في المحاولة الأولى»، وقام ماسك بوضع وسم بيزوس في المنشور. أنشأ بيزوس، وهو أيضاً مؤسس «أمازون»، شركته الفضائية «بلو أوريجين» قبل نحو 25 عاماً.

وتسعى «بلو أوريجين» إلى منافسة «سبيس إكس»، التي وضعت نفسها في مكانة الموفر الأساسي لخدمات الإطلاق الفضائي في الولايات المتحدة.

وفشل الصاروخ الضخم غير المأهول التابع لـ«سبيس إكس»، والمطور لحمل رواد فضاء إلى القمر، خلال أول عمليتَي إطلاق في 2023.

لكن المركبة الفضائية وصلت إلى مدار الأرض في مناسبات عدة، ومن المقرر إجراء تجارب إطلاق جديدة في وقت لاحق من الأسبوع المقبل.