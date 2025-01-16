ضرب رجلاً حتى الموت لأنه ظن نفسه شخصية كارتونية

دافع قاتل عن نفسه بعد إدانته بجريمة قتل، بأنه كان يعتقد نفسه شخصية كارتونية في مسلسل رسوم متحركة حينما ضرب رجلاً حتى الموت.

وقال موقع "فايس" أنه تم تقديم أدلة جديدة في قضية غابرييل هيكاري ياد-إلوهيم، الذي قتل رجلًا من أوكلاند يدعى مايكل مولولاند على درج شقته في ويسترن سبرينجز عام 2017.

وتم تشخيص الرجل البالغ من العمر 36 عامًا، والذي يقضي الآن عقوبة بالسجن مدى الحياة، بالفصام وزعم محاموه أنه كان مجنونًا عندما قتل ضحيته.

وفي محاكمته، استمعت المحكمة إلى تفاصيل ضرب القاتل ضحيته البالغة من العمر 69 عامًا بنحو 90 ضربة على على مدار عدة دقائق، بما في ذلك الركلات والدوس على الرأس.

وعرضت المحكمة العليا، مقطع فيديو من سلسلة رسوم متحركة يابانية تسمى Bleach، والتي عُرضت لأول مرة على TV Tokyo بين عامي 2004 و2012 بـ 366 حلقة.

وتحكي Bleach قصة إيتشيغو كوروساكي، التي تدافع عن الناس من الأرواح الشريرة وترشد الأرواح إلى الحياة الآخرة.

واكتشف الطبيب النفسي الشرعي جيمس كافني المشهد بعد أسابيع قليلة من محاكمة ياد إلوهيم في المحكمة العليا في عام 2018، بعد أن قيل له إن ياد إلوهيم كان يتصرف كشخصية أنمي. فلاحظ وجود أوجه تشابه بين المشهد في الفيديو والهجوم.

كما يتوافق مع المونولوج الذي قدمه ياد إلوهيم باللغة اليابانية في غرفة استجواب الشرطة في اليوم التالي لمقتل مولولاند.

وقال قضاة المحكمة العليا في قرار صدر مؤخرًا: "لقد نظرنا في الفيديو ونص المونولوج للقاتل و"حدد الدكتور كافني العديد من أوجه التشابه بين الفيديو والهجوم على السيد مولولاند وهناك أوجه تشابه أيضًا مع مونولوج السيد ياد إلوهيم.

وتم الإبلاغ سابقًا عن أن ياد إلوهيم كان يسمع أصواتًا ويرى أشباحًا ويعتقد أنه شخصية من الرسوم المتحركة في وقت الهجوم.

ودفع ياد إلوهيم بأنه غير مذنب بقتل مولولاند على أساس الجنون في محاكمته بالمحكمة العليا في عام 2018. لكنه تم تقييمه ووجد أنه لائق للمحاكمة مرتين.

ورفضت هيئة المحلفين دفاع الجنون، وأدين ياد إلوهيم وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة.