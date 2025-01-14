سايمون سكويب يحصد جائزة قمة المليار متابع الأكبر والأغلى عالمياً

كرّمت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، صانع المحتوى سايمون سكويب، من المملكة المتحدة، بجائزة قمة المليار، والبالغة قيمتها مليون دولار، والتي تعد أكبر وأغلى جائزة عالمية لصناع المحتوى الهادف.

وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أن جائزة قمة المليار متابع تجسد التزام دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير بيئة مناسبة للمبدعين والمبتكرين ودعم صناع المحتوى، وتمكينهم من إيصال رسائلهم الملهمة إلى العالم.

وأضافت سموها: «تلعب صناعة المحتوى الهادف دوراً حيوياً في التأثير الإيجابي في المجتمعات وتحفيز التفكير الإبداعي.. وفخورون باحتضان المبادرات المبتكرة التي تشجّع صناع المحتوى من مختلف التخصصات على تقديم أفكار نوعية تسهم في خدمة الإنسانية وإحداث فرق حقيقي ودائم في حياة الأفراد والمجتمعات حول العالم».

ويأتي فوز صانع المحتوى سايمون سكويب بجائزة قمة المليار متابع لجهوده في تسخير محتواه لمساعدة الناس في تحقيق أحلامهم، ويثبت أن الإرادة القوية تحدث فرقاً حقيقياً في حياة الآخرين، مركزاً على تحفيز قادة المستقبل، ودعم المشاريع الاجتماعية التي تُعالج القضايا العالمية. ويحظى سايمون بمتابعة أكثر من تسعة ملايين متابع على جميع منصات التواصل الاجتماعي.

وسايمون سكويب هو رائد أعمال بريطاني، ومتحدث ملهم، أسس أول شركة له تعمل في مجال البستنة بعد أن ترك المدرسة وهو في سن الـ15، وسافر بعدها إلى الصين لتطوير أعماله، حيث أسس شركة «Fluids» بجانب استثماراته في العديد من الشركات الأخرى.

وتحوّل سكويب إلى العالم الرقمي وأسس منصته الإلكترونية التي يقدم من خلالها نصائح واستشارات تجارية مجانية.