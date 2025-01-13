خبيران: المحتوى الصادق يلقى صدى لدى الجمهور

تناولت جلستان، خلال «قمة المليار متابع»، التحولات الكبرى التي تشهدها صناعة الإعلام، والتطورات المتسارعة في اقتصاد صناعة المحتوى.

وتحدث في الجلسة الأولى، التي حملت عنوان «انتهى عصر اقتصاد الإعلام وانتصر صنّاع المحتوى»، الكاتب والمستشار الأول في مجموعة بوسطن الاستشارية، دوج شابيرو، فيما تحدث صانع المحتوى والمدير التنفيذي السابق لتسويق صنّاع المحتوى على منصة «تيك توك»،

كودزي شيكومبو، خلال جلسة بعنوان: «فك شيفرة المشهد الجديد لصناعة المحتوى.. عالم المبدعين الجديد». واستعرض شابيرو التحولات الكبرى التي تشهدها صناعة الإعلام، مشيراً إلى أن اقتصاد الإعلام التقليدي بات في طي النسيان. من جهته، أكد شيكومبو، أن عالم المبدعين يشهد تحولات كبيرة تجعل النجاح يعتمد على قدرتهم في تقديم مزيج من الإلهام والترفيه والتثقيف، مع التركيز على تقديم محتوى متميّز يترك بصمة حقيقية.

وشدد على أن «المحتوى الصادق والجاذب هو الذي يلقى صدى حقيقياً لدى الجمهور، بخلاف الفيديوهات التي تتبع نصوصاً جامدة».