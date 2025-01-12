«الوثبة للتمور» يعلن أسماء الفائزين في تغليف «المحشوة» و«السادة»

أعلن مهرجان الوثبة للتمور بدورته الثانية، أول من أمس، أسماء الفائزين بمسابقة تغليف التمور ضمن فئتي «التمور المحشوة»، و«التمور السادة».

وتستمر المسابقات حتى 28 فبراير المقبل، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي.

وأسفرت النتائج في مسابقة تغليف «التمور السادة» عن فوز خاطرة خليفة عبدالله بالمركز الأول.

وذهب المركز الأول في مسابقة تغليف «التمور المحشوة» إلى راشد عبدالله المرر.

وتتمثل شروط وأحكام المسابقة في مطابقة التمور للصنف المشارك به من حيث الشكل واللون والطعم، وأن تكون حبات التمر متماثلة اللون والشكل ومتجانسة في الحجم تقريباً، وخالية من الآفات الحشرية الحية وأطوارها المختلفة وخالية من العيوب المظهرية والتشوهات الخارجية، وألا تقل الكمية المراد المشاركة بها عن 22 عبوة بوزن كيلوغرامين لكل عبوة، وأن تكون مبردة وغير مجمدة. وأكدت اللجنة المنظمة ضرورة التقيد بمواصفات العبوة الموضحة في كتيب المهرجان، التي تشترط أن تكون العبوة خفيفة الوزن واقتصادية، وسهلة الحمل والتداول، وصلبة وقوية، وجذابة، وذات تصميم جيد، وشفافة ومحكمة الغلق، وتحمل بطاقة تعريفية.