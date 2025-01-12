صحراء دبي تنبض بالحياة والقصص والأفلام في «المرموم»

تسلط هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، خلال النسخة الرابعة من مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء»، الضوء على باقة متنوعة من الجداريات والتركيبات الفنية والأنشطة التفاعلية.

وتأتي المبادرة بهدف تحفيز المبدعين وأصحاب المواهب الناشئة على تحويل قصصهم الملهمة إلى مشاريع إبداعية، وعرض أعمالهم وإنتاجاتهم أمام الجمهور.

ويشهد المهرجان - المبادرة التي تندرج ضمن استراتيجية «جودة الحياة في دبي» - عرض أكثر من 80 فيلماً روائياً، والعديد من التجارب الثقافية الغامرة التي تدمج بين التراث المحلي والابتكار.

وسيكون زوار المهرجان الذي يرفع شعار «حيث يلتقي الخيال بالواقع»، على موعد مع تجارب استثنائية تجمع بين الفن والتكنولوجيا، ومن بينها «منطقة التجربة التفاعلية الغامرة»، التي تتيح للزوّار متابعة أعمال إبداعية رقمية تحمل بصمات فنانين عدة. ويتضمن «المعرض الرقمي» أعمال الفنانة لينا قطان التي أنجزتها بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى أعمال طلبة جامعة زايد الفنية.

ويعرض المهرجان مجموعة من الجداريات والتركيبات الفنية، ومن أبرزها جدارية الفنان عبدالله لطفي، التي يصور فيها ما تتمتع به الإمارات من مشاهد طبيعية، بينما يُبرز عمل الفنان غالب حويلة جماليات الخط العربي والنحت والبيئة المحلية. ويستعرض الفنان ميخائيل أنتيكوف في عمله التركيبي الأبعاد التي تميز شخصية الإنسان وتفوقه على الطبيعة. فيما قدمت الفنانة ياسمين محمد رضوي، بالتعاون مع الفنان شاكر سليمان، جدارية «حيث تنبض القصص بالحياة» التي تُعبّر عن قدرة صناع الأفلام على إلهام خيال الأطفال، وتشجيعهم على استكشاف عوالم السينما من خلال أساليب السرد.

وتقدم الشاعرة الدكتورة عفراء عاتق عملاً تركيبياً، يتضمن شعراً بعنوان «تحت ظلال الغاف»، مستلهماً من تصميم المهرجان.

ووفرت «دبي للثقافة»، بالتعاون مع عدد من أصحاب المواهب المحلية، باقة منتجات نوعية مستلهمة من محمية المرموم الصحراوية، ومن بينها إبداعات الفنانة هند الريس التي تبرز ما تتميز به المحمية من تنوع بيولوجي فريد، إلى جانب تصاميم مستلهمة من «السدو»، تجسد من خلالها تراث المنطقة الثقافي. أما الفنانة فاطمة الكعبي فاستلهمت منتجاتها من الرسوم التوضيحية لموقع المهرجان وما يحيط به من مناظر طبيعية. واستمد الفنان واجش رسوماته من أجواء محمية المرموم خلال فصل الشتاء، وتعرض الفنانة هلا جبران إبداعاتها المتنوعة التي تمزج بين مبادئ التصميم الغربي واللغة العربية والثقافة الشرقية. في حين يعبّر رائد الأعمال الإماراتي حمود الحمادي من خلال «عطور HH» عن رؤيته الفريدة لإنتاج مجموعة عطور تجسد جوهر الجذور الإماراتية، وما تتمتع به الصحراء من مناظر طبيعية. كما أبدعت الفنانة شما المرزوقي في تصميم أزياء منسوجة يدوياً، تعبّر من خلالها عن الثقافة المحلية.

ورش عمل

خلال فترة مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء»، ينظم مركز الجليلة لثقافة الطفل سلسلة من ورش العمل بإشراف نخبة من الخبراء والفنانين والمختصين في تدريب الأطفال، من بينها ورش عمل متخصصة في تشكيل الخزف، وفن الطباعة على الأوشحة باستخدام قوالب محفورة وأحبار القماش الزاهية لإبداع قطع فنية فريدة، وورشة عمل صناعة دفاتر الرسوم المتحركة، لتعليم الأطفال كيفية رسم الشخصيات، وتصميم مشاهد نابضة بالحياة، وورشة الرسوم المتحركة بالطين لإنشاء وتحريك مشاهد قصيرة بتقنية الحركة المتوقفة، وغيرها.

. 80 فيلماً روائياً، يعرضها المهرجان، علاوة على تجارب غامرة.

. المهرجان يرفع شعار «حيث يلتقي الخيال بالواقع».