إطلاق ورشة «إدارة حاضنات الأعمال الإبداعية»

نظّم صندوق الوطن بالتعاون مع وزارة الثقافة، ورشة تدريبية بعنوان «إدارة حاضنات الأعمال للصناعات الإبداعية» في مركز عجمان الإبداعي، برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، بحضور عدد كبير من مديري المراكز والقائمين عليها، وذلك في إطار جهودهما المشتركة لتعزيز دور المراكز الإبداعية، التابعة لوزارة الثقافة بمختلف إمارات الدولة في دعم الابتكار والإبداع، وتعزيز قدرات الموهوبين من أبناء وبنات الإمارات، وتحويلها إلى حاضنات للصناعات الإبداعية، تسهم في تمكين المبدعين والفنانين، وتدعم الشركات الناشئة في المجالين الثقافي والفني، بما يعزز الهوية الوطنية، ويتطابق مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.