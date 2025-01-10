روائع كلاسيكية لعشاق الموسيقى على خشبة دبي أوبرا

على وقع الأنغام التي ترتحل بالجمهور إلى مقطوعات يوهان شتراوس وهانس زيمر، سيكون عشاق هذه الموسيقى في دبي على موعد مع ثلاثة عروض استثنائية، ستقدم على خشبة دبي أوبرا، اليوم وغداً، وستقدم فرقة «ليميتلس أوركسترا»، التي تم الإعلان عن إطلاقها أمس، في اللقاء الصحافي الذي عقد في دبي أوبرا، عروضها الموسيقية الأولى على هذه الخشبة، بقيادة مؤسسها ألكسي إيغودسمان، بينما ستطل مغنية السوبرانو إيكاترينا شيليوفا، ليشكل حضور المؤلف الموسيقي هانس زيمر الإضافة الأبرز في هذه العروض.

كلفة مادية

وحول هذه العروض وتأسيس فرقة الأوركسترا، تحدث قائد الأوركسترا، ألكسي إيغودسمان، لـ«الإمارات اليوم»، فقال: «هناك العديد من العوامل التي لابد من أخذها بعين الاعتبار عند تأسيس أوركسترا، ومنها في البدء الكلفة المادية التي تعد مرتفعة جداً، ثم القدرة على إيجاد العازفين الذين يأخذون مواقعهم في الفرقة كي يقدموا العروض المبهرة، ومن بعدها البرنامج الموسيقي الذي سيقدم»، ولفت إلى أن إيجاد الفريق المميز للفرقة لم يكن سهلاً، بل كان محملاً بالكثير من التحديات، لأن الفرقة ستقدم أنواعاً متباينة من الموسيقى، بدءاً من الموسيقى اللاتينية، وصولاً إلى الإيرلندية، موضحاً أن التنوع في أنواع الموسيقى أوجد تحدياً في الوصول إلى العازفين القادرين على تقديم هذه العروض بشكل استثنائي.

مقطوعات مميزة

وأضاف إيغودسمان حول الحفل الذي ستقدمه الأوركسترا، برفقة هانس زيمر: «عملت على اختيار المقطوعات المميزة لهذا الحفل بالتعاون مع ديف ماركس، وهو أحد أبرز العازفين في الفرقة، وتم التركيز على المقطوعات التي تنطلق من يوهان شتراوس، وصولاً إلى هانس زيمر، وقد تم ابتكار العرض بمساعدة العازفين أيضاً»، وأشار إلى أن الحفل سينطلق مع المغنية إيكاترينا شيليوفا، وهي تملك صوتاً ساحراً، وبعدها سيتم تقديم العازفين بفقرات للعزف المنفرد لكل آلة موسيقية، وسيتخلل الحفل وجود لمسة الشرق الأوسط في الموسيقى العربية التي ستكون لها حصتها ووقعها المميز في الحفل، ونوه بأن حضور هانس زيمر في الحفل سيكون خاصاً جداً، حيث تم العمل على مجموعة من المقطوعات التي قدمها في أبرز الأفلام التي عمل عليها، ومنها الموسيقى الخاصة بفيلم «رجال عود الثقاب»، والتي ستقدم بطريقة مختلفة وغير مألوفة، بحيث سيقوم العازفون بتقديم فقرات استثنائية ومفاجئة للجمهور، فيما سيرتحل الجمهور عبر الزمن مع المقطوعة التي ستقدم في نهاية الحفل، وهي من فيلم «بداية»، ونوه إيغودسمان بوجود عدد من العازفين الذين يعزفون على أكثر من آلة، مشيراً إلى أنه في المستقبل القريب سيكون لدى فرقة الأوركسترا مجموعة من العروض، ومنها العرض الذي يتم التحضير له لتقديمه في فصل الخريف، كما ستكون للفرقة جولتها الخاصة أيضاً إلى جانب العروض التي تقدم في دبي.

لا حدود في الموسيقى

وتحدث خلال اللقاء الصحافي المؤلف الموسيقي هانس زيمر عن وجوده في الحفل، قائلاً: «أشعر بالسعادة لوجودي في دبي ولتقديم هذا الحفل، وفي الواقع لا توجد حدود في الموسيقى، وفي كل يوم أعزف الموسيقى أعمل على الإضافة في الآلات، وعلى التجديد، وأعتبره يوماً جديداً للمعرفة في مجال الموسيقى». ولفت إلى أن تقديم العروض الموسيقية يعتمد على الاحتمالات الممكنة، والأخذ بها إلى أبعد مدى، وهذا ما يجعل العرض يحمل سمة التميز، موضحاً أن الحفل الذي سيقدم بالتعاون مع «ليمتلس أوركسترا» سيكون مميزاً، واصفاً الفرقة بكونها تحمل سمات المستقبل، وبكونها الطريق لجعل الموسيقى ذات معنى إلى الأبد.

جدول ثقافي

أكد مدير دبي أوبرا، الدكتور باولو بتروشيلي، لـ«الإمارات اليوم» أن إطلاق الأوركسترا، بالتعاون مع أليكسي إيغودسمان، تم لأنه أحد أبرز العاملين في مجال الموسيقى في الوقت الراهن. ولفت بتروشلي إلى أن استضافة المؤلف الموسيقي الشهير، هانس زيمر، على خشبة دبي أوبرا تشكل إضافة مميزة للحفل، وكذلك للبرنامج الذي تقدمه دبي أوبرا على مدار العام، فهو يزيد من مكانة الجدول الثقافي الذي يقدم على الخشبة، واعتبر أن الحفل شكّل فرصة لإيجاد الاختلاف، وكذلك لدعم المؤلفين الموسيقيين والعازفين الشباب، مؤكداً حرص دبي أوبرا على استضافة المزيد من المؤلفين الموسيقيين في المستقبل القريب.

هانس زيمر:

. أشعر بالسعادة لوجودي في دبي ولتقديم هذا الحفل، فلا توجد حدود في الموسيقى، كل يوم أعزف الموسيقى وأعمل على الإضافة في الآلات.

ألكسي إيغودسمان:

. عملت على اختيار المقطوعات المميزة لهذا الحفل، بالتعاون مع ديف ماركس، وهو أحد أبرز العازفين في الفرقة.