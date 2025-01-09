زوجان صينيان يزيفان العنف الأسري للحصول على متابعين على الانترنت

اعتقلت الشرطة في جنوب غرب الصين زوجين لقيامهما بتصوير مقاطع فيديو مؤثرة عن العنف الأسري ضد الزوجة بهدف زيادة متابعيهم على الإنترنت.

وأفادت صحيفة The Paper، أن الشرطة في كونمينغ بمقاطعة يونان وضعت الزوج، الملقب بـ "كاي"، وزوجته، الملقبة بـ "لي"، تحت الاحتجاز الإداري لمدة خمسة أيام بعد أن قاما بفبركة مقاطع فيديو وتسببا في تأثير سلبي على المجتمع.

واعترف "كاي" للشرطة بأنه كان يغار من المشاهير على الإنترنت الذين حققوا أرباحًا ضخمة من البث المباشر. وعلى أمل جذب الانتباه عبر الإنترنت، قام هو وزوجته بكتابة سيناريوهات وتقديم دراما قصيرة موجهة ذاتيًا في مقاطع الفيديو.

وأظهر أحد أكثر مقاطع الفيديو انتشارًا "لي"، التي تم تصويرها على أنها سئمت من العنف الأسري الذي يمارسه "كاي"، وصورت نفسها هاربة من المنزل ليتم الإمساك بها وتقييدها في غرفة صغيرة. وفي الفيديو، شوهدت المرأة جالسة في زاوية من منزل رث، وهي تبكي. وطلبت المرأة، المغطاة بغطاء متسخ، من زوجها الطعام، لكن طلبها رُفض.

وقال كاي إنه قام بتلفيق المقاطع المثيرة للجدل للحصول على المزيد من المتابعين. ولم يتم العثور على حساب الزوجين على منصة رائدة للفيديو القصير وليس من الواضح عدد المعجبين الذين جمعوهم قبل إغلاقه.

ومنذ انتشار مقاطع الفيديو المزيفة على الإنترنت في البر الرئيسي، أدرجت وزارة الأمن العام مهمة القضاء على الشائعات عبر الإنترنت وتنظيف البيئة عبر الإنترنت كأولوية لعام 2024.

وفي أبريل، قالت السلطات إن الشرطة في جميع أنحاء البلاد قامت بأكثر من 1500 اعتقال وحلت 10000 قضية منذ إطلاق الحملة التي تستهدف الشائعات عبر الإنترنت.

في سبتمبر، احتجزت الشرطة في مقاطعة لياونينغ الشمالية الشرقية أربعة أشخاص لمدة 10 أيام لتزييف مقاطع فيديو حول الخلفية العائلية البائسة لأحد أفراد المجموعة. واكتسب حسابهم على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من مليون متابع في وقت قصير قبل أن يبدأوا في بيع البضائع عبر البث المباشر.