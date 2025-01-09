تلفزيونات الذكاء الاصطناعي تتفاعل مع البشر

ستصبح أجهزة التلفزيون أكثر من مجرد شاشات عالية التقنية، إذ ستؤدي البرامج المُساعدة القائمة على الذكاء الاصطناعي دوراً متزايد الأهمية فيها.

وتظهر النماذج الجديدة، وهي من أبرز المعروضات في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات CES، الذي انطلق أول من أمس، تطوراً في القدرات لناحية الذكاء الاصطناعي، أحياناً مع مساعدة «غوغل» أو «مايكروسوفت».

ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في الشاشات، تأمل الشركات تحويلها إلى أجهزة قادرة على التفاعل مع البشر، وكذلك مع الأغراض الأخرى المتصلة في المنزل.

وروّجت شركة «إل جي» الكورية الجنوبية لـ«الذكاء العاطفي»، الذي من شأنه جعل الأجهزة المنزلية حريصة على الأشخاص، عن طريق مراقبة نوعية نومهم، أو التأكد من عدم نسيانهم مظلتهم

مثلاً عندما يكون الطقس ممطراً.