«مدارس الحياة»: 34 ورشة تفاعلية في مكتبات دبي العامة

تشكيلة واسعة من ورش العمل والجلسات النقاشية، تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، لرواد مكتبات دبي العامة، عبر مبادرة «مدارس الحياة» التي تهدف من خلال مساراتها التعليمية والثقافية والإبداعية، وأنديتها المتنوعة إلى تحفيز أفراد المجتمع على تنمية مهاراتهم الإبداعية والحياتية في مختلف المجالات، وتوفر لهم فرصة تبادل الأفكار والآراء، واستكشاف جماليات الفنون والخط العربي، وتعلم إعداد الوجبات الصحية وغيرها.

وستتضمن أجندة «مدارس الحياة» التي ترفع شعار «المجوهرات والتصميم» 34 ورشة تفاعلية وإبداعية، حيث تستضيف مكتبة الطوار العامة أنشطة «نادي العلوم والابتكار» التي ستضم ورشة «كيف تستعد للمسابقات العلمية؟»، وتركز على أساليب تأهيل الطلبة للمشاركة في المسابقات العلمية الدولية، والاستفادة منها في تحديد المشكلات وحلها بطرق مبتكرة، بينما ستتناول ورشة «مواجهة التحديات البيئية»، كيفية استخدام العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في مواجهة التحديات البيئية العالمية وبناء مستقبل مستدام، كما سيتعلم المشاركون في ورشة «اكتشاف المنهج العلمي» طرق تحويل أفكارهم البحثية إلى أسئلة قابلة للإجابة، وسيتعرفون في ورشة «مصادر البحث العلمي» إلى عملية البحث وجمع المعلومات، والتفريق بين المصادر الموثوقة وغير الموثوقة.

وستشهد مكتبة المنخول العامة تنظيم مجموعة من الورش النوعية ضمن المسار الإبداعي الذي يندرج تحت مظلة «نادي المهن»، ومن بينها ورشة «تمكين القدرات المهنية»، وفيها سيتعرف المشاركون على قدراتهم المهنية وطرق توظيفها لتحقيق النمو الشخصي والمهني في بيئة العمل، بينما ستناقش ورشة «طرق العمل المبتكرة» أساليب التفكير الإبداعي لحل المشكلات، في حين ستُقدم ورشة «فن التواصل المهني» للمشاركين ما يحتاجون إليه من أدوات ومهارات تساعدهم على بناء شبكة علاقات مهنية لتحسين التواصل داخل الفرق والمشاريع الإبداعية.

في المقابل، تستضيف مكتبة الطوار العامة فعاليات «نادي اللغات»، ومن بينها جلسة «كيفية طرح الأسئلة»، وفيها يركز خبراء معهد اللهجة على تدريب المشاركين على طرق طرح الأسئلة باللهجة الإماراتية، فيما سيكون زوار مكتبة المنخول العامة الصغار على موعد مع ورشتي «اللغة العربية في الطبيعة: الزيتون»، و«اللغة العربية في الطبيعة: الحليب»، وسيتعرفون فيهما إلى معاني الكلمات المرتبطة بالزيتون والحليب، وما يرتبط بهما من قيم ثقافية.

وتحتضن مكتبة الصفا للفنون والتصميم خلال يناير الجاري تنظيم مجموعة من الأنشطة ضمن «نادي الصحة والتغذية»، ومن أبرزها ورشة «اصنع فطيرتك الخاصة»، وفيها ستشرح ندى سعيد قطان طرق تحضير الفطائر الصحية، بينما تهدف ورشة «الاستثمار في الذهب والمجوهرات» التي تعقد ضمن مسار «مهارات الحياة»، إلى تعليم المشاركين طرق اختيار الذهب والتعامل معه كأصول استثمارية، كما سيتعرفون في ورشة «إعادة تصميم البراجيل» التي يقدمها البروفيسور شادي الطبّاع، إلى طرق تصميم البراجيل في حي الفهيدي التاريخي، وضمن فعاليات «نادي الفن» سيقدم بنديكت جيمونيت ورشة «أساسيات الألوان».

وستفتح مكتبة أم سقيم أبوابها أمام رواد نادي «الفنون البصرية»، حيث سيكونون على موعد مع ورشة «تجديد المجوهرات القديمة» التي تركز على فن إعادة التدوير لتحويل القطع القديمة إلى تصاميم مبتكرة، كما ستقدم ليكول، مدرسة فنون صياغة المجوهرات ورشة «صمم ساعتك الخاصة من ليكول» الهادفة إلى تعليم المشاركين كيفية تصميم ساعاتهم الخاصة، واختيار الألوان والمواد والتفاصيل التي تعكس هويتهم الشخصية. وضمن «نادي الكتاب» ستستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم، جلسة حوارية ممتعة تقدمها داليا أبوالعطا لاستكشاف القصص الإنسانية العميقة في كتاب «أمي ومعنى الحياة»، فيما سيتمكن أعضاء المكتبة من تعلم تقنيات تشكيل الحروف واكتشاف القيم الثقافية والجمالية التي تميّز الخط العربي، وذلك من خلال ورشة «خط الرقعة» التي يقدمها محمد التميمي ضمن فعاليات «نادي الخط».

وستقام في مكتبة الطوار العامة ورشة «بناء مهارات التواصل لتعزيز النمو الشخصي والوظيفي»، وفيها ستتناول منى العمودي استراتيجيات التواصل الفعّال وبناء علاقات قوية تدعم الأهداف الشخصية والمهنية، وتستضيف مكتبة حتا العامة فعاليات «نادي التنمية الأسرية»، حيث ستتولى جيهان صفر الإشراف على ورشة «مفاتيح الحياة: فن المتعة والتحفيز الذاتي».

«سكة للفنون والتصميم»

تشارك مكتبات دبي العامة في فعاليات النسخة الـ13 من مهرجان «سكة للفنون والتصميم»، وخلاله ستقدم تشكيلة من ورش العمل المتخصصة في الآداب والفنون البصرية، ومنها ورشة «كيفية الطلب في المطاعم»، وفيها سيقوم خبراء معهد اللهجة بتعليم الزوار أبرز المصطلحات الشائعة، واستخداماتها في المطاعم والمقاهي المحلية، بينما سيُقدّم محمد التميمي ورشة «خط الرقعة»، فيما سيشرح بوبكر بوخاري في ورشة «صناعة المجوهرات بالأسلاك» طرق استخدام الأدوات البسيطة والأسلاك المعدنية لتصميم المجوهرات، بينما سيتعلم المشاركون في ورشة «نحت التراث الإماراتي: الأبواب والنقوش الخشبية»، التي يُقدمها الدكتور سعيد عبدالله الوايل، فنون نحت الأبواب الخشبية التقليدية، كما تشمل أجندة «مدارس الحياة» في المهرجان ورشة «أجمل اللحظات - فيديو وصور» التي تمكن الزوار من استكشاف فن التصوير الفوتوغرافي، وسيشرف خبراء استوديو «ميداف» الإبداعي على ورشة «الفنون 101: الرسم على أغلفة الدفاتر»، لتمكين الطلبة من تطوير مهاراتهم في تصميم الأغلفة بطرق فنية.

. مكتبة المنخول تشهد تنظيم ورش نوعية ضمن المسار الإبداعي الذي يندرج تحت مظلة «نادي المهن».

. تحتضن مكتبة الصفا للفنون والتصميم، خلال يناير الجاري، مجموعة من أنشطة ضمن «نادي الصحة والتغذية».