تقوّس الساقين لدى الأطفال .. أسبابه وطرق الوقاية

كشف طبيب في لندن عن حالة مرضية غير متوقعة لطفل يعاني تقوسًا في الساقين نتيجة نقص فيتامين د ، وهو ما أثّر في شكل ساقيه وطريقة مشيه مقارنة بأقرانه.

وأشار الدكتور سرمد مزهر، إلى أن هذا النقص في الفيتامين كان سببه عدم إعطاء الطفل مكملات فيتامين د أثناء فترة الرضاعة.

وأوضح الدكتور مزهر أن فيتامين د ضروري لنمو العظام لدى الأطفال، وهو لا يتوفر بكميات كافية في حليب الأم. وبالتالي، يحتاج الأطفال إلى مصادر أخرى من هذا الفيتامين مثل: السمك، والبيض، وعصير البرتقال، واللحوم الحمراء.

وفي المملكة المتحدة، يُنصح بإعطاء الأطفال المكملات الغذائية لفيتامين د.

وأكد أن الطفل الذي عانى هذه المشكلة تم إعطاؤه المكملات، لكن تحسن حالته كان طفيفًا، مضيفا أن "جميع الأطفال الذين تم إرضاعهم بشكل حصري يجب أن يتلقوا مكملات فيتامين د يوميًّا".

ووفقًا للهيئة الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، يجب إعطاء جميع الأطفال الذين يرضعون طبيعيًّا مكملات يومية من فيتامين د (8.5 إلى 10 ميكروغرامات) منذ الولادة. أما إذا كان الطفل يستهلك أكثر من 500 مل من حليب الفورمولا يوميًّا، فلا حاجة للمكملات؛ لأن الحليب الصناعي يحتوي على فيتامين د.

وأضاف الدكتور مزهر أن نقص فيتامين د يمكن أن يؤدي إلى تشوهات عظمية، مثل: "الكساح"، ما يسبب تقوس الساقين. مشيرًا إلى أن الأطفال ذوي البشرة الداكنة هم أكثر عرضة لنقص فيتامين د.

محذرًا من أن نقص فيتامين د قد يسبب مشاكل صحية أخرى، مثل: التعب، وآلام العظام، وضعف العضلات، وضعف النمو. كما أن فيتامين د يرتبط ببعض الأمراض، مثل: السرطان، والسكري، وأمراض القلب.