نصيحة للنساء: لا تتجاهلي وجبة الإفطار

غالبًا ما يتم تجاهل وجبة ف الإفطار في الصباح الباكر، ولكن وجدت دراسة أن تخصيص وقت لتناول وجبة الإفطار يوفر فوائد صحية إضافية للنساء.

ويبدو أن ما يتم تناوله لا يحدث فرقًا كبيرًا، فمجرد جعل وجبة الإفطار عادة منتظمة يكفي لإحداث تأثير كبير في قوة العضلات.

ووجد العلماء وفقًا لصحيفة "الديلي ميل"، أن النساء اللاتي يتناولن وجبة الإفطار بانتظام يتمتعن بقبضة يد أقوى بكثير من اللاتي لا يتناولنها، لكن الفائدة نفسها لا تنطبق على الرجال، ربما بسبب الاختلافات الهرمونية.

ويقول الأطباء إن قبضة اليد يمكن أن تشير إلى الصحة العامة، وتكشف خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

آثار كبيرة على الصحة العامة

وتشير الدراسة إلى أن تناول وجبة الإفطار قد يقلل الالتهاب، الذي يمكن أن يتراكم في الجسم أثناء الليل ويؤثر في قوة العضلات.

ويقول الباحثون من جامعة ساوث ويست في مدينة تشونغتشينغ الصينية، إن عادات تناول الإفطار لها آثار كبيرة على الصحة العامة في منع تراجع قوة العضلات.

وقام الباحثون بتحليل البيانات المتعلقة بمقابض 25819 رجلًا وامرأة، تصل أعمارهم إلى 83 عامًا، وكشفوا ذلك باستخدام مقياس القوة.

وأظهرت الدراسة أن النساء اللاتي تناولن وجبة الإفطار يوميًّا كان لديهن قوة قبضة أكبر بنسبة 10% من اللاتي لم يتناولن وجبة الإفطار.

ويقول الباحثون، إن تكرار تناول وجبة الإفطار فقط هو الذي يبدو أنه العامل الأهم، وليس كمية الطعام المتناولة.

وأظهرت أبحاث سابقة أن الأشخاص الذين يتخطون وجبة الإفطار بانتظام لديهم مستويات أعلى من الالتهاب المزمن.