«محمد» الأكثر شعبية بين أسماء المواليد الجدد بهاتين الولايتين في ألمانيا

للعام الثالث على التوالي، سجل 2024 أن اسمي «إيميليا» و«نواه» هما الأكثر شعبية لأسماء المواليد الجدد في ألمانيا، بحسب القائمة التي نشرها خبير الأسماء الأولى كنود بيلفيلد أمس.

وحدث تغيير ملحوظ في ولايتي برلين/براندنبورغ، إذ حل اسم محمد في المركز الأول. أما في ولاية بافاريا، فتصدر اسم ليون، يليه فيليكس ولوكاس وماكسيميليان.

وقال بيلفيلد لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): «يبدو أن الكثير من الآباء يسترشدون بطريقة أو بأخرى بالأسماء السائدة ويريدون إعطاء أطفالهم اسماً تقليدياً وغير لافت»، وبالتالي لم يحدث تغيير يُذكر في مراكز الأسماء التالية لها.

وبالنسبة لأسماء الفتيات حلت بعد إيميليا، صوفيا وإيما، مثل العام الماضي، لكنهما فقط تبادلا المراكز. وبالنسبة لأسماء الفتيان، بقى كل شيء كما كان في العام الماضي، إذ حل ماتيو وإلياس في المركزين الثاني والثالث على مستوى ألمانيا.