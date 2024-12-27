القبض على "حمو بيكا" بعد هروبه

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا لهروبه من تنفيذ أحكام، وكان بحوزته سلاح أبيض أثناء اعتقاله في منطقة الزمالك.

ووردت معلومات لأجهزة الأمن بهروب حمو من تنفيذ أحكام قضائية وتواجده بمنطقة الزمالك بدائرة قسم قصر النيل، وبحوزته سلاح أبيض، حيث تم العثور على عدد 2 "مطواة” بحوزته.

وأفادت مصادر أمنية مصرية أن قوة أمنية اشتبهت في سيارة تحمل لوحة تجارية بشارع في منطقة الزمالك بالقاهرة، حيث تم توقيفها واكتشاف وجود مغني المهرجانات حمو بيكا بداخلها.

وعند سؤاله، أوضح أن السيارة جديدة، إلا أن الكشف عليه أظهر تهربه من تنفيذ 3 أحكام قضائية غيابية ضده.

وتم تفتيش بيكا حيث عُثر على سلاح أبيض بحوزته؛ ما أضاف قضية جديدة إلى ملفه القانوني، نتيجة تهربه من الأحكام القضائية السابقة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة التحقيقات، وأكدت أجهزة الأمن أنها تواصل التحقيق مع حمو بيكا ومواجهته بالأحكام الصادرة ضده من منطقة "الدخيلة” بمحافظة الإسكندرية.