"الكومبوتشا"... 5 فوائد لمشروب "الشباب الدائم"

يُطلق على الكومبوتشا اسم "مشروب الشباب الدائم"، إذ يُعتقد أنه يساعد في تعزيز الصحة العامة وتأخير علامات التقدم في السن.

واكتسب هذا المشروب المخمر شهرة واسعة في الصين وروسيا، حيث يعتبره الكثيرون جزءًا من نمط حياة صحي.

وشاي الكومبوتشا انطلق استهلاكه منذ آلاف السنين في الصين حيث يُطلق عليه لقب "مشروب الشباب الدائم".

وتدخل في تركيبته أنواع نافعة من البكتيريا والخمائر التي يتمّ حفظها في بيئة حالية، وهي الشاي أو شاي الأعشاب الذي يضاف إليه السكر أو العسل.

ويُعتبر هذا الشاي المُخمّر مشروباً حيوياً غنياً بالمكوّنات العضويّة كالأنزيمات، البروبيوتيك، الحوامض الأمينيّة، الفيتامينB، الأملاح المعدنيّة.

وبحسب موقع "كليفلاند"، فيما يلي فوائد الكومبوتشا الصحية:

تعزيز صحة الأمعاء

البروبيوتيك الموجودة فيه تدعم ميكروبيوم الأمعاء وتحسن الهضم.

تقليل الالتهابات

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقلل الالتهابات المزمنة المرتبطة بأمراض القلب.

تعزيز جهاز المناعة

غني بفيتامينات ب وأحماض عضوية مضادة للميكروبات.

تحسين صحة القلب

يساعد في رفع مستويات الجيد وخفض الضار.

مكافحة الشيخوخة

مضادات الأكسدة قد تساهم في تقليل أضرار الخلايا وتأخير ظهور علامات التقدم في السن.



وتنصح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بشرب حوالي 4 أونصات يوميًّا للأشخاص الأصحاء، والبدء بكميات صغيرة لتجنب أي آثار جانبية.