«بيت الحكمة» يفتح عوالم «أليس في بلاد العجائب»

يُعيد «بيت الحكمة» في الشارقة إحياء عالم الخيال الذي رسمه الكاتب الإنجليزي، لويس كارول، في قصته الشهيرة «أليس في بلاد العجائب» من خلال فعالية «الحدائق السحرية»، التي تستمر حتى 29 الجاري، وتتضمن سلسلة من الورش التفاعلية، والألعاب الغامضة، والمغامرات الممتعة المستوحاة من الرواية العالمية الشهيرة، وخلال هذه الفترة تتحوّل الحدائق الخارجية لبيت الحكمة إلى ساحة فنية في الهواء الطلق، تجمع بين جمال الأدب ومتعة الاستكشاف لجميع أفراد العائلة، وفي زاوية أخرى توفر فعالية «المكتبة المسائية» فرصة للاستمتاع بالقراءة الخارجية في أجواء شتوية هادئة.

ومنذ دخول الزوار إلى «الحدائق السحرية» يشاركون في أنشطة مستوحاة من تفاصيل قصة «أليس».