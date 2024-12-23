أفق دبي يحفز العدسات دائماً

لا تتوقف الأيادي عن التقاط الصور في هذه المدينة، فكل ما فيها يحرّض العدسات ويحفزها، ويجعلها على أهبة الاستعداد، من أجل توثيق مشهد جميل، أو أخذ «سيلفي» مميز على إطلالة بانورامية، كما الحال هنا على «دبي كريك هاربر»، الوجهة التي يبدو من زاويتها المفتوحة الأفق الفسيح، وسط الأجواء الشتوية والنسمات المنعشة، واقتراب وقت الغروب الذي يلوّن المعالم الأيقونية، وفي مقدمتها برج خليفة الشامخ بالسحر، ويمنح عشاق التصوير كل ما يتمنونه.