وصفة بسيطة لتفادي بعض الأمراض.. دراسة تؤكد الفوائد الصحية لشرب المزيد من الماء

يعلم الجميع أن الحفاظ على رطوبة الجسم أمر مفيد لصحة الإنسان.. لكن دراسة جديدة تتناول تفاصيل أكثر تحديداً حول الفوائد المختلفة التي تأتي مع شرب الكثير من الماء.

وراجع باحثون من جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو (UCSF) 18 دراسة سابقة، بمتوسط 48 مشاركاً. وأظهرت الأغلبية فوائد شرب الكثير من الماء.

وحتى الآن، لم تتوصل الأبحاث حول مستويات عالية من استهلاك الماء - أكثر من ثمانية أكواب في اليوم، على سبيل المثال - إلى أي استنتاجات ثابتة بشأن الفوائد الصحية، مع اختلاف النتائج بسبب عوامل مثل الجنس والعمر والبيئة، ولكن كما ينقل موقع «ساينس ديلي» عن طبيب المسالك البولية بنيامين بريير من جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو، فإن «هذه هي الدراسة الأولى التي تقيّم فوائد استهلاك الماء على النتائج السريرية على نطاق واسع».

وذكرت الدراسة أن فوائد شرب الكثير من الماء لم تكن واضحة دائماً في الدراسات التي حللها الباحثون هنا، وفي الواقع، أظهرت 10 فقط من أصل 18 قطعة بحثية سابقة إيجابيات محددة وقابلة للقياس.

وكانت الفوائد الأكثر أهمية المرتبطة بشرب المزيد من الماء هي تقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى والمساعدة في إنقاص الوزن. وأظهرت الدراسات الفردية أيضاً أن المزيد من الماء مرتبط بمنع الصداع النصفي والتهابات المسالك البولية، والسيطرة على مرض السكري وانخفاض ضغط الدم.

ولم تكن أي من الدراسات التي تمت مراجعتها صارمة بما يكفي في أساليبها لإثبات العلاقات السببية، لكنها تعطي مؤشراً على المجالات المتنوعة للصحة، إذ يمكن أن يكون شرب المزيد من الماء مفيداً لك.

أما عندما يتعلق الأمر بما يحدث لأجسامنا عندما لا نحصل على ما يكفي من الماء فتصبح النتائج أوضح، كون الجفاف ارتبط بقصر العمر وزيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة؛ إذ نستخدم الماء للحفاظ على برودتنا والتخلص من النفايات، ويجب تعويض هذا الفقد باستمرار.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يُنصح بشرب نحو 3.2 لترات من الماء يومياً للرجال (نحو 14 كوباً)، و2.7 لتر يومياً للنساء (11 كوباً)، إذا كنت تعيش في مناخ معتدل. ومع ذلك، سيختلف ذلك حسب جسمك وبيئتك.