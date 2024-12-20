عانت مرضاً خطراً.. نفوق فرس النهر المحببة «نيكول»

نفقت أنثى فرس النهر المحببة (نيكول) التي كانت تعيش في حديقة حيوان برلين، أمس، بعد إصابتها بمرض شديد الخطورة.

يشار إلى أن الجد الأكبر لـ(نيكول)، هو فرس النهر (كنوتشكه)، ويحظى بشهرة واسعة محلياً، حيث إنه واحد من بين 91 حيواناً فقط في حديقة حيوان برلين نجت من أحداث الحرب العالمية الثانية.

وأفاد مسؤولو الحديقة بأن حراس الحديقة لجأوا إلى «الموت الرحيم» للتخلص من أنثى فرس النهر المريضة، بعد أن توصلوا إلى أن مرضها لا يمكن علاجه بشكل فعّال، وأنه يتسبب في زيادة مشكلاتها.

وكانت حديقة الحيوان كتبت في منشور على منصة «إنستغرام»، أمس، «ودعنا اليوم فرس النهر (نيكول) بقلب مكلوم، إن فقدان (نيكول) يؤلمنا كثيراً، وستظل لها مكانة خاصة في قلوبنا إلى الأبد».

وأرفقت حديقة الحيوان المنشور بصورة لـ(نيكول) باللونين الأبيض والأسود.