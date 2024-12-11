خريطة للأنواع البحرية باستخدام الحمض النووي البيئي

كشفت منظمة «اليونسكو»، أمس، عن نتائج أول خريطة تضعها للأنواع البحرية باستخدام الحمض النووي البيئي.

وقال رئيس نظام المعلومات المتعلقة بالتنوع البيولوجي للمحيطات في «اليونسكو»، وارد أبلتانز، إن البرنامج الذي أُطلق في ديسمبر 2021 «يتيح تحديد أي أنواع بحرية هي الأكثر تعرّضاً للتهديد بسبب الاحتباس المناخي».

والحمض النووي البيئي طريقة نشأت، بشكل تجريبي، في العقد الأول من القرن الـ21 وبدأ تنفيذها حديثاً، وتتمثّل في أخذ عيّنة بحجم نحو 1.5 لتر من الماء لتحديد الأنواع البحرية، بالاستناد إلى آثار الحمض النووي الناتجة منها.

واستخدمت «اليونسكو» هذا الأسلوب في 21 منطقة بحرية محمية في كوستاريكا وبنغلاديش والفلبين، وتم تحديد 4500 نوع بفضل هذه العملية، 120 منها مدرجة في القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض التي يضعها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.