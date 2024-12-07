«مدارس الحياة» تُعزز خبرات رواد مكتبات دبي العامة الإبداعية والحياتية

مجموعة من ورش العمل المبتكرة والفعاليات التثقيفية تقدّمها هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) لرواد مكتبات دبي العامة، ضمن «مدارس الحياة» التي ترفع خلال ديسمبر الجاري شعار «الهوية والتراث الإماراتي»، عبر أندية تنموية وتعليمية مبتكرة تشمل الصحة والتغذية، والسينما والتصوير والشطرنج والفن، والكتاب والتنمية الأسرية والمهن واللغات والخط، وتهدف إلى إثراء المعارف لدى أفراد المجتمع، وتعزيز مهاراتهم الحياتية والإبداعية، وصقل خبراتهم في مجالات متنوعة تتضمن الحوار البنّاء حول الآداب واللغات، واستكشاف التقنيات المتقدمة للفنون البصرية، وتعلّم تقنيات الخط والزخرفة، وإعادة إحياء التراث الثقافي الغني، بما يسهم في توفير مساحة واسعة للإبداع وتبادل الأفكار والتجارب.

وستشمل أجندة «مدارس الحياة» 33 ورشة تفاعلية وإبداعية، من بينها ورشة «نادي الصحة والتغذية» التي ستستضيفها مكتبة الصفا للفنون والتصميم، وتُقدّمها ندى سعيد قطان. واحتفالاً باليوم العالمي للتطوع تستضيف المكتبة ورشة «مهارات اجتماعية للتطوع الشامل»، وفيها سيتعلم المشاركون مجموعة تمارين تفاعلية، وسيقومون بأداء أدوار مستلهمة من التراث الإماراتي لتنمية مهارات التعاطف، والإنصات الفعّال، وتمكين التواصل باحترام مع المجتمعات المتنوعة، لإحداث بصمة إيجابية ومستدامة.

كما تحتضن مكتبة الطوار العامة، فعاليات «نادي اللغات» ضمن ورشتين يقدّمهما خبراء في معهد اللهجة، وتتناول الفروقات بين المفرد والمثنى والجمع، وأساسيات استخدام المضارع المستمر في اللهجة الإماراتية، في حين تستقبل مكتبة المنخول العامة فعاليات «نادي اللغات» مع خبراء المنصة التعليمية «آرابيكالي»، الذين سيتولون تقديم ورشة «اللغة العربية في الطبيعة: القهوة» للتعرّف إلى أصول كلمة «قهوة»، وارتباطها بتاريخ وثقافة العالم العربي كرمز للضيافة والتواصل الاجتماعي، كما سيركزون في ورشة «اللغة العربية في الطبيعة: النحل» على تعزيز قدرات الأطفال في الربط بين المفاهيم البيئية واللغة العربية، بطريقة سهلة ومرحة.

من جهة أخرى، تستضيف مكتبة حتا العامة أنشطة «نادي التنمية الأسرية» التي تتضمن ورشة «مفاتيح الحياة: تحديد الأهداف»، وورشة «مفاتيح الحياة: نقطة الانطلاق».

ومن ضمن فعاليات «نادي الخط»، ثلاث ورش هي «الخط الديواني الجلي» و«الزخرفة والتذهيب» و«خط الرقعة».

وستشهد مكتبة المنخول العامة تنظيم فعاليات «نادي السينما والتصوير» التي ستتضمن جلسة تصوير على خور دبي، وفيها تتحدث علا اللوز عن استكشاف المناطق الحيوية المحيطة بمنطقة خور دبي، وتوثيق صور حيوية من زوايا جمالية متميزة، كما تستضيف المكتبة فعاليات «نادي المهن» عبر ورشة يقدّمها خبراء «لينكدإن» تحت عنوان «لينكدإن: الارتقاء بالعلامة الشخصية وتطوير المعرفة»، كما يقدّم محمد المكي ورشة «الباور بي أي المتقدّم»، فيما تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم ورشة «بناء مهارات التواصل لتعزيز النمو الشخصي والوظيفي»، وتديرها نور خوري، إضافة إلى عدد من الورش المتخصصة الأخرى.