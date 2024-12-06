تناول الشكولاتة الداكنة 5 مرات أسبوعياً يقلل خطر الإصابة بالسكري

خلص باحثون إلى أن تناول قطع من الشكولاتة الداكنة خمس مرات أسبوعياً، مع تجنب تناول شكولاتة الحليب، يقلل من خطورة الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

وذكر الباحثون أن العلاقة بين تناول الشكولاتة وخطورة الإصابة بداء السكري من النوع الثاني «مثيرة للجدل»، على الرغم من أنهم أشاروا إلى أن معظم الدراسات السابقة لم تتطرق إلى الاختلاف بين أنواع الشكولاتة.

وأضاف الباحثون أن أنواع الشكولاتة (الداكنة والحليب والبيضاء) تتفاوت في مستويات الكاكاو والسكر والحليب بها، ما «يؤثر في العلاقة بخطورة داء السكري من النوع الثاني».

وخلص الباحثون إلى أن الذين يتناولون 28.3 غراماً من الشكولاتة، ما لا يقل عن خمس مرات أسبوعياً، تنخفض لديهم فرصة الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بنسبة 10%، مقارنة بالذين لا يتناولون الشكولاتة مطلقاً، أو نادراً ما يتناولونها.

وتوصل الباحثون إلى أن خطورة الإصابة بداء السكري النوع الثاني بين الأشخاص الذين تناولوا قطعة شكولاتة داكنة خمس مرات أسبوعياً كانت أقل بنسبة 21%.