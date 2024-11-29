«دبي للتسوق» يطلق فعالية «ليالي المهرجان»

تحتفل دبي بالدورة الـ30 الأكثر روعة وتميزاً من مهرجان دبي للتسوق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة من السادس من ديسمبر إلى 12 يناير، من خلال برنامج فعاليات استثنائي يضم مجموعة من التجارب الحصرية والجديدة كلياً، بما في ذلك فعالية ليالي المهرجان في دبي فيستيفال سيتي مول.

وتستمر الفعالية الجديدة كلياً في دبي فيستيفال سيتي مول على مدى 38 يوماً طوال فترة إقامة المهرجان، حيث تقدم مجموعة من الحفلات الموسيقية التي يحييها أشهر النجوم العرب، والعروض الحية لبرنامج إكس فاكتور، وفعالية تجزئة فريدة من نوعها تقدمها شركة سامسونغ، وعروض «تخيل» الجديدة، والألعاب النارية اليومية، وتجارب مميزة لتناول الطعام، إضافة إلى سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى الممتعة.

يستضيف «فيستيفال باي» في «دبي فيستيفال سيتي مول» مجموعة من الحفلات الموسيقية المجانية ليلة السبت من كل أسبوع خلال مهرجان دبي للتسوق، تحييها كوكبة من أشهر نجوم الموسيقى العربية، وتبدأ سلسلة الحفلات مع الفنان أحمد سعد في السادس من ديسمبر، يليه خلال شهر ديسمبر حفل للفنانة شمة حمدان، والنجمة ديانا حداد والفنانة يارا منى، ويستمر الترفيه مع الفنانة همس فكري التي ستصعد إلى خشبة المسرح يوم الرابع من يناير، يليها الفنان إبراهيم السلطان الذي يختتم سلسلة الحفلات يوم 11 يناير.

ويتحول دبي فيستيفال سيتي مول إلى وجهة للمواهب الفنية مع برنامج إكس فاكتور، الذي سيُقام يوم الأحد من كل أسبوع من الثامن من ديسمبر حتى 12 يناير 2025، وتُقام المنافسات الغنائية الشهيرة بالشراكة مع تلفزيون دبي، بحضور لجنة التحكيم المرموقة التي تضم النجم الكبير راغب علامة، والفنانة رحمة رياض، والفنان فايز السعيد، حيث يصعد المشاركون على خشبة المسرح لتقديم عروض مميزة في إطار سعيهم نحو النجومية.

وستضفي أسواق التجزئة المؤقتة المزيد من المتعة على ليالي مهرجان دبي للتسوق، ويشمل ذلك فعالية لا يمكن تفويتها لشركة سامسونغ، التي ستكون بمثابة وجهة للابتكار والترفيه من 10 حتى 30 ديسمبر، وسيحظى المتسوقون بفرصة فريدة للاستمتاع بالأجواء المبهجة لسحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى اليومية التي أسعدت الفائزين لثلاثة عقود، وحققت أحلاماً كثيرة، وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين أمام الجمهور، ما يقدم العديد من اللحظات السعيدة للجميع.

ويعد عرض تخيّل جزءاً لا يتجزأ من أي احتفال في دبي فيستيفال سيتي مول، وسيتم تقديم عرضين جديدين يومياً تم تصميمهما خصيصاً للاحتفال بالدورة الحالية من المهرجان، حيث تتناغم الألوان الرائعة وأشعة الليزر المبهرة والعروض الضوئية النابضة بالحياة على أنغام أغنية «يا سلام يا دبي»، وأغنية «دبي كوكب آخر» إلى جانب عروض الألعاب النارية المذهلة التي تُقام يومياً، وتشكل فعالية ليالي المهرجان في دبي فيستيفال سيتي وجهة للترفيه العائلي، حيث تقدم مجموعة من الأنشطة والعروض المناسبة لجميع الأعمار، وستستمتع العائلات يومياً بلقاء شخصيتَي «مدهش» و«دانة» المحبوبتين، إلى جانب عروض الألعاب النارية المذهلة، وتجارب تناول الطعام الاستثنائية التي تلبي احتياجات جميع أفراد الأسرة، ما يعد بلحظات مبهجة وتجارب لا تنسى للجميع.

وتستضيف فعالية ليالي المهرجان مجموعة من أشهر العلامات التجارية المتخصصة في المأكولات، من المطاعم المؤقتة إلى شاحنات الطعام، ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بتجربة تناول طعام لا تُنسى.

وتعد ليالي المهرجان واحدة من التجارب المتعددة التي جرى إعدادها خصيصاً للدورة الـ30 الأكثر روعة وتميزاً من مهرجان دبي للتسوق، والتي تُقدم جدول فعاليات يستمر على مدى 38 يوماً.