الكشف عن معبد بطلمي جديد في سوهاج

كشفت بعثة أثرية مصرية - ألمانية مشتركة من المجلس الأعلى للآثار المصرية وجامعة توبنغن الألمانية، عن صرح كامل لمعبد بطلمي، وذلك أثناء عملها بالناحية الغربية لمعبد أتريبس الكبير بمحافظة سوهاج في صعيد مصر.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، محمد إسماعيل خالد، إن «هذا الكشف يعد النواة الأولى لإزاحة الستار عن بقية عناصر المعبد الجديد بالموقع»، لافتاً إلى أن «واجهة الصرح التي تم الكشف عنها بالكامل يصل اتساعها إلى 51 متراً، مقسمة إلى برجين، كل برج باتساع 24 متراً، تفرق بينهما بوابة المدخل». وأضاف خالد في بيان صحافي أمس: «زاوية ميل الأبراج تشير إلى أنه من الممكن أن يكون الارتفاع الأصلي للصرح كان يبلغ 18 متراً، بما يضاهي أبعاد صرح معبد الأقصر».