بعد أعوام من الحزن.. «لينكن بارك» تعود للغناء

قررت فرقة الروك الأميركية (لينكن بارك)، العودة من جديد إلى خشبة المسرح، ولكن من خلال وجوه وموسيقى جديدة.

وكانت الفرقة قد أعلنت في مطلع سبتمبر الماضي في لوس أنجلوس، اعتزامها طرح ألبوم جديد. ويحمل الألبوم الثامن للفرقة، الذي تم طرحه في 15 نوفمبر، اسم «فروم زيرو»، وهو أول ألبوم يقدمه أعضاء الفرقة من دون مغنيها الرئيس الراحل، تشيستر بينينغتون، الذي توفي منتحراً في عام 2017 عن عمر ناهز 41 عاماً.

ولا يتحدث الاسم الذي يحمله الألبوم الجديد للفرقة عن مجرد بداية جديدة بعد خسارتهم المأساوية للعضو الراحل بينينغتون، ولكنه يشير أيضاً إلى الأيام الأولى لتأسيس الفرقة، وتحديداً في تسعينات القرن الماضي، قبل انضمام بينينغتون كمغنٍ، حيث كانت الفرقة تُعرف وقتها باسم «زيرو».