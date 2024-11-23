«مهرجان الشارقة للسيارات القديمة».. 5 أيام من الترفيه والمعرفة

أعلن نادي الشارقة للسيارات القديمة عن انطلاق الدورة الثانية من مهرجان الشارقة للسيارات القديمة، الذي يستمر لمدة خمسة أيام، في الفترة من 13 إلى 17 فبراير المقبل، كمنصة لعرض أندر السيارات القديمة، وتبادل الخبرات بين عشاق هذا النوع من المركبات.

ويهدف مهرجان الشارقة للسيارات القديمة إلى تقديم تجربة استثنائية تجمع بين المتعة والمعرفة، حيث يوفر منصة فريدة لعرض مجموعات من أعرق السيارات القديمة، ومن خلال أجنحته المتعددة وفعالياته التفاعلية، يسعى المهرجان إلى إثراء معرفة الزوار بتاريخ السيارات وتطورها، وتشجيع الشباب على استكشاف عالمها.

كما يقدّم المهرجان فرصة مثالية لمقتني السيارات القديمة من داخل الدولة وخارجها للتواصل وتبادل الخبرات، من خلال حضور عدد من الجلسات النقاشية للتعرف إلى أحدث التقنيات المستخدمة في صيانة وإعادة تأهيل السيارات القديمة. ويوفر المهرجان أيضاً تجربة غنية ومتكاملة لزوّاره، إضافة إلى عروض السيارات القديمة، ومزاد السيارات النادرة، الذي يوفر فرصة للحصول على قطع نادرة.

في السياق، قال الدكتور علي أحمد أبوالزود، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة، إن انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الشارقة للسيارات القديمة «يعكس رؤية استراتيجية عميقة لدولة الإمارات العربية المتحدة في استثمار التراث بمختلف أشكاله لتعزيز التنمية المستدامة، فبعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى، يأتي هذا الحدث مجدداً ليؤكد مكانة الشارقة كمركز للثقافة والفنون والتراث، وكوجهة سياحية جاذبة لعشاق السيارات القديمة من جميع أنحاء العالم، وإن الإقبال الكبير على المهرجان ليس وليد المصادفة، بل هو ثمرة للاستثمارات المستمرة التي تبذلها إمارة الشارقة في تطوير قطاع السياحة الثقافية، وتحويل التراث المادي وغير المادي إلى مورد اقتصادي مستدام».