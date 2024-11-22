علماء يرصدون الطيف الكامل للإشعاعات الشمسية على المريخ

نجح فريق دولي من الباحثين، بقيادة علماء صينيين، في رصد الطيف الكامل للإشعاعات الشمسية في المريخ، في إنجاز علمي يعد الأول من نوعه عالمياً.

وذكرت قناة الصين المركزية، أمس، أن الفريق البحثي - الذي يضم علماء من جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية ومعهد الفيزياء الحديثة ومعهد لانتشو لتكنولوجيا وفيزياء الفضاء وجامعة كيل الألمانية - تمكن من قياس كامل طيف طاقة البروتونات الناتجة عن النشاط الشمسي في نطاق يراوح بين 1 و1000 ميغافولت.

واستخدم الباحثون في دراستهم مجموعة متطورة من أجهزة الكشف الإشعاعي، إلى جانب نماذج محاكاة لحركة الجسيمات في الغلاف الجوي للمريخ.

وأوضحت جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية أن هذا الاكتشاف سيسهم في تطوير سبل حماية رواد الفضاء والمركبات الفضائية.