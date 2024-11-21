السجن مدى الحياة لأمريكية قتلت طفليها في فرن المطبخ

من المتوقع أن تقضي أم بقية حياتها في السجن بعد قتلها لطفليها الصغيرين بوضعهما في فرن ساخن، ووفق ما نشر موقع Law&Crime.

وكانت لامورا ويليامز، 24 عامًا أخبرت الشرطة في أكتوبر 2017 أنها تركت أطفالها الثلاثة في المنزل مع مقدم رعاية، لكنها لم تجده عندما عادت إلى المنزل من العمل ووجدت طفليها ميتين.

وقالت "عندما دخلت، كان الموقد ملقى على ابني، على رأس ابني الأصغر، وكان ابني الآخر ملقى ودماغه على الأرض" صرحت الأم في ذلك الوقت، وفقًا لـ Law&Crime.

وطلبت لامورا المساعدة لإخلاء مسؤوليتها، ولكن بعد سبع سنوات، علمت أنها ستُسجن مدى الحياة، بعدما تمت أدانتها من هيئة محلفين يوم الجمعة بـ 14 تهمة بما في ذلك القتل في وفاة أبنائها جاكارتر بين، وكي-ياونتي بين.

وقتلت ويليامز "عمدًا" أولادها الصغار "بوضعهم في فرن وتشغيله" في وقت ما من منتصف ليل 12 أكتوبر حتى الساعة 11 مساءً في اليوم التالي، وفقًا لأمر اعتقال صادر عن إدارة شرطة أتلانتا. وذكرت تقارير التشريح أن رؤوس الأولاد كانت داخل فرن مقلوب.

كما اتصل والد الأولاد برقم 911 قائلا "لقد تلقيت للتو مكالمة من والدة طفلي تفيد بأن اثنين من أطفالي ... طفلي الميتين ... أبنائي ماتا في شقة". وأضاف "اتصلت بي عبر الفيديو ورأيت ذلك. أعتقد حقًا أنهم ماتوا. كان الأمر أشبه بفيلم رعب حقيقي."

ووُجِّهت إلى ويليامز، التي أنكرت مسؤوليتها عن وفاة أبنائها، في فبراير 2018 أربع تهم بالقتل العمد، وتهمتين بالقتل، وتهمتين بالاعتداء المشدد، وتهمتين بإخفاء وفاة، وتهمة بالإدلاء ببيان كاذب. ووجهت إليها لاحقًا تهم إضافية.

وبعد وقت قصير من إدانة هيئة المحلفين لها بارتكاب 14 تهمة، حُكم عليها بالسجن مدى الحياة دون إفراج مشروط مع 35 عامًا إضافية.