تثمين منحوتة بيعت بـ 6 دولارات بأكثر من 3 ملايين دولار

قُدر ثمن منحوتة تم شراؤها مقابل 5 جنيهات إسترلينية فقط (6 دولارات أمريكية) واستخدمت كحاجز للباب بأكثر من 2.5 مليون جنيه إسترليني (3.2 مليون دولار أمريكي) بعد أن أعطت محكمة اسكتلندية الضوء الأخضر لبيعها.

واستغرق الأمر سنوات لتحديد مصير تمثال بوشاردون، الذي صنعه النحات الفرنسي إدمي بوشاردون في أوائل القرن الثامن عشر ويصور مالك الأرض والسياسي الراحل جون جوردون.

وقال المسؤولون إن مجلس مدينة إنفرجوردون حصل على التمثال - الذي نجا من حريق قلعة في القرن التاسع عشر - في عام 1930 لأن جوردون "قيل إنه مؤسس إنفرجوردون"، ووافق المجلس على وضعه في قاعة المدينة. ومع ذلك، لم يتم عرضه أبدًا وبدلاً من ذلك تم وضعه في غير مكانه. في عام 1998، عُثر على التمثال النصفي مستخدمًا لإبقاء باب سقيفة مفتوحًا في منطقة صناعية، وفقًا لمجلس المرتفعات.

وفي تقرير صدر في مايو عن البيع المقترح، قال مجلس المرتفعات إن مشتريًا خاصًا من الخارج اتصل بدار سوذبي للمزادات وقدم عرضًا بأكثر من 2.5 مليون جنيه إسترليني. كما عرض المشتري المجهول دفع ثمن نسخة طبق الأصل من التمثال النصفي بجودة المتحف لعرضها في المنطقة المحلية.

وقال المسؤولون المحليون إنهم لم يعرضوا التمثال النصفي بسبب قيمته العالية، على الرغم من إعارته إلى متحف اللوفر في باريس في عام 2016 ومتحف جيتي في لوس أنجلوس في العام التالي.

وبعد استشارة عامة في وقت سابق من هذا العام، أوصى أعضاء لجنة المجلس ببيع التمثال النصفي. وبحلول شهر يونيو، وافق المجلس الأوسع على الاقتراح، حسبما قالت المتحدثة لشبكة CNN.

وفي عام 2018، تبين أن صخرة كانت تستخدم كحاجز باب في جامعة سنترال ميشيغان لمدة ثلاثة عقود كانت نيزكًا بيع لاحقًا مقابل 75000 دولار.