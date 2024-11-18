مزاد فرنسي: بيع هيكل عظمي لديناصور بـ 4.7 ملايين يورو

ذكرت دارا «كولين دو بوكاج» و«بارباروسا» للمزادات أنه قد تم بيع الهيكل العظمي لديناصور «فولكين» العملاق البالغ طوله 20 متراً ونصف المتر، وهو من فصيلة ديناصورات «أباتوسورس»، في مزاد علني بباريس.

وتم البيع مقابل 4.7 ملايين يورو (نحو خمسة ملايين دولار)، ما يجعله أحد أغلى الهياكل العظمية للديناصورات التي بيعت في فرنسا على الإطلاق.

ولم يتخطّ الرقم القياسي لسعر البيع سعر الهيكل العظمي لديناصور «بيج جون»، الذي بيع عام 2021 في باريس بستة ملايين يورو.

وكان قد تم تقدير بيع هيكل «فولكين»، الذي تشكّل العظام الأصلية أكثر من 80% منه، بما يراوح بين ثلاثة وخمسة ملايين يورو قبل عملية البيع، ولا يشمل سعر البيع، البالغ 4.7 ​​ملايين يورو، ضريبة القيمة المضافة ورسوم المزاد.