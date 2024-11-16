مخطوطات ديغول وأغراضه التذكارية في مزاد

تُطرَح للبيع في باريس 16 ديسمبر المقبل مخطوطات وأغراض تذكارية كانت عائدة للرئيس الفرنسي الراحل شارل ديغول (1890-1970)، على ما أعلنت دار «آركوريال» التي تنظّم المزاد عليها، وتُعرض خلالها مخطوطة نداء 18 يونيو الذي أطلقه من لندن عام 1940.

وأوضحت «آركوريال» في بيان، أن المزاد مبادرة من أسرة الراحل، وسيُخصص جزء من ريعه لمؤسسة آن ديغول، التي تحتضن وتواكب أشخاصاً من ذوي الإعاقة.

ويضم المزاد كتباً ورسائل وساعة اليد (ليب)، التي كان ديغول يضعها عندما كان رئيساً في الستينات، وسعرها التخميني ما بين 6000 و10 آلاف يورو.