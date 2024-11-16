ريدلي سكوت العجوز يعود بنسخة عنيفة من «غلادياتور»

يقدّم المخرج البريطاني ريدلي سكوت من خلال «غلادياتور 2»، الذي تنطلق عروضه في العالم اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، تتمة عنيفة ودموية لفيلم من بطولة راسل كرو حقق قبل 25 عاماً نجاحاً ضخماً، فيما يتولى دنزل واشنطن الدور الرئيس في الجزء الثاني مع جيل جديد من النجوم.

وتدور قصة هذا الفيلم في روما القديمة بعد 15 عاماً من أحداث الجزء الأول الذي حصد خمس جوائز أوسكار، من بينها لقبا أفضل فيلم وأفضل ممثل، بعد تحقيق إيرادات كبيرة على شباك التذاكر في مختلف أنحاء العالم.

ويستخدم ريدلي سكوت الذي يحتفل قريباً بعيد ميلاده الـ87 أسلحته السينمائية الثقيلة في الجزء الثاني، ومشهدية استعراضية، إذ يتضمن مثلاً معركة بحرية في الكولوسيوم الذي تغمره المياه وتتفشى فيه أسماك القرش، أو منازلة بين المصارع ووحيد قرن أو قردة بابون مسعورة، بتقنية ثلاثية الأبعاد. وضمّن المخرج البريطاني فيلمه الذي تبلغ مدته ساعتين ونصف الساعة لقطات شديدة العنف، مبتعداً روائياً عن الوقائع التاريخية.

وفي حديث قبل العرض الأول لـ«غلادياتور 2» في باريس، حيث يُطرح الفيلم الأربعاء، قالت كوني نيلسن التي تتولى دور لوتشيلا والدة لوشوس لوكالة فرانس برس، إن «الرغبة في مواصلة هذه القصة كانت دائماً موجودة» لدى ريدلي سكوت.