30 ألف شخص يشهدون حفل دلجيت دوسانجه في أبوظبي

شهدت أبوظبي حفلاً موسيقياً استثنائياً أحياه نجم بوليوود الشهير، دلجيت دوسانجه، الذي سجل رقماً قياسياً بأدائه المبهر واستقطابه أكثر من 30 ألف معجب من دولة الإمارات والعالم، ويستكمل هذا الحفل، الذي أقيم في الاتحاد بارك بجزيرة ياس، الإنجازات التي حققها الفنان أخيراً في جولته العالمية «ديل - لوميناتي»، حيث يعد أضخم فعالية موسيقية تشهدها العاصمة الإماراتية منذ ثماني سنوات.

واستطاع النجم العالمي أن يخطف قلوب الجمهور بعرض مذهل جمع بين الموسيقى والأداء المسرحي، حيث ألهب أجواء المسرح، وجاء أكثر من 80% من الجمهور من خارج الإمارة للقاء نجمهم المحبوب، والاستمتاع بأغانيه نحو ثلاث ساعات.

وخلال وجوده في دولة الإمارات، زار دوسانجه معالم أبوظبي الشهيرة، بما في ذلك جامع الشيخ زايد الكبير، وحصد مقطع الفيديو القصير لهذه الزيارة 40 مليون مشاهدة عبر «إنستغرام»، وحققت الجولة العالمية «ديل - لوميناتي» نجاحاً مبهراً على مستوى العالم مع نفاد جميع التذاكر في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، وتستمر جولة دوسانجه الحالية في الهند، حيث اجتذبت حفلاته الموسيقية في دلهي وجايبور 120 ألف معجب، وبعد نجاحها الكبير في أبوظبي ستستمر الجولة بتقديم العروض في مدينتَي حيدر أباد وأحمد أباد وغيرهما.