«ذي غارديان» تتوقف عن نشر محتوياتها على «إكس»

أعلنت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية، أمس، توقّفها عن نشر مقالاتها على حسابها الرسمي في شبكة «إكس» التابعة لإيلون ماسك، واصفة إياها بأنها «منصة إعلامية مسمومة»، حيث تنتشر محتويات «غالباً ما تكون مزعجة».

وجاء في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للصحيفة: «نعتبر أن مساوئ النشر على (إكس) باتت الآن تفوق منافعه»، وأردفت «ذي غارديان» أنه «من الممكن استخدام الموارد استخداماً أفضل مع الترويج لصحافتنا في موقع آخر».

وأوضحت الصحيفة التي يتابعها نحو 11 مليون مستخدم على الشبكة: «هي مسألة كنّا نفكّر فيها منذ فترة».

وكان مازال من الممكن النفاذ، حتى أمس، إلى حساب الصحيفة على «إكس»، لكن رسالة أرفقت به للإشارة إلى «أرشفة الحساب»، وإعادة توجيه الزوار إلى الموقع الإلكتروني لـ«ذي غارديان».