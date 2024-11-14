محمد صلاح ورحلته الملهمة في «الشارقة للكتاب»

تستضيف فعاليات الدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب لاعب كرة القدم العالمي، محمد صلاح، يوم الأحد 17 نوفمبر الجاري في قاعة الاحتفالات، في لقاء جماهيري يروي فيه رحلته للوصول إلى العالمية، ويكشف علاقته بالكتب وتأثيرها في مسيرته الرياضية.

وفي أمسية استثنائية تجمع بين روح الرياضة وشغف المعرفة، يتحدّث صلاح عن مسيرته الكروية، حيث يشارك الحضور جوانب من حياته، بدءاً من بداياته وصولاً إلى النجومية العالمية، مسلطاً الضوء على التحديات التي واجهته، والدروس التي تعلّمها، كما يكشف عن الكتب التي ألهمته وأثّرت في تطور رؤيته للحياة والعالم، ليمنح الجمهور لمحة عن جوانب جديدة في شخصيته تتجاوز حدود الملاعب.