بعد صدمة وفاته.. هل انتحر النجم الكوري سونغ جاي ليم؟

تكتمت عائلة وأصدقاء النجم الكوري، "سونغ جاي ليم"، على سبب وفاته المفاجئة، امس الثلاثاء، عن 39 عاماً، وسط توقعات بأن يكون قد انتحر.

وأعلنت العائلة موعد الجنازة للفنان الشهير، الخميس، دون أن تذكر سبب الوفاة الذي ورد في التقرير الأولي للمستشفى الذي نُقل إليه بعد العثور عليه ميتاً في منزله.

واكتفت الشرطة بحسب مسؤول فيها تحدث لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، بالقول "حتى الآن، لم يتم التأكد من أي شبهة بارتكاب جريمة مثل ".

ولكن الوكالة المحلية قالت إن هناك معلومات عن العثور على رسالة في مكان الحادث.

وفارق "سونغ جاي ليم"، الذي ظهر في المسلسل التلفزيوني "القمر يعانق الشمس"، الحياة وسط صدمة عائلته وجمهوره.

وكان "سونغ" على موعد مع صديق له لتناول الغداء سويةً، لكن ذلك الصديق عثر على سونغ ميتاً، ليبلغ الإسعاف والشرطة التي باشرت الحادثة.

والجدير بالذكر، ظهر سونغ لأول مرة في فيلم "الممثلات" عام 2009، واكتسب شهرة من خلال دوره كمحارب مخلص للملك في الدراما عام 2012 "القمر يحتضن الشمس"، وحقق المزيد من الشعبية فيما بعد، أثناء ظهوره في برنامج الواقع "لقد تزوجنا" عام 2014.