«دبي للتسوق 30»: انتظرونا في الدورة الأكثر روعة وتميزاً

كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن ملامح مهرجان دبي للتسوق بدورته الثلاثين التي ستكون الأكثر روعة وتميزاً على الإطلاق، وذلك من 6 ديسمبر المقبل وحتى 12 يناير 2025، ويقدم تقويم الفعاليات 38 يوماً حافل بالترفيه المستمر، وعروض التجزئة الجذابة، والسحوبات الكبرى، والجوائز الضخمة، وعروض الألعاب النارية المذهلة والتجارب الحصرية للجميع، كل يوم، وفي كل ركن من أركان المدينة.

الأطول في العالم

بدأ مهرجان دبي للتسوق قبل 30 عاماً كفعالية رئيسية للتخفيضات في خمسة مراكز تسوق فقط، وتطور اليوم من كونه أطول مهرجان للبيع بالتجزئة في العالم، ليصبح أكبر احتفالية سنوية تسلط الضوء على كل ما يجعل دبي مدينة استثنائية. وسيبهر المهرجان المرتقب بشدة هذا العام الحضور بشكل لم يسبق له مثيل، حيث يجمع بين التجارب الجديدة التي لا ينبغي تفويتها والعروض المفضلة لدى زوار المهرجان والتي تعود في دورته الـ30، بدءاً من مهرجان 123 الذي يُقام في افتتاح مهرجان دبي للتسوق، إلى الأسواق المميزة، ووجهات تناول الطعام المؤقتة، بما في ذلك سوق «إي& إم أو تي بي» وفعالية «كانتين X»، إضافة إلى أكبر عروض التسوق على الإطلاق من أكثر من 1000 علامة تجارية عالمية ومحلية، والسحوبات الكبرى، ومجموعة من الفنانين هي الأكثر تنوعاً في تاريخ المهرجان الذي يمتد لـ30 عاماً.

تقدم دورة هذا العام مجموعة من التجارب الجديدة مثل ليالي DSF في دبي فستيفال سيتي مول، وأوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق، وذا أنكومون x مهرجان دبي للتسوق، وحتا DSF x، وغيرها الكثير. وسيستمتع الزوار بتجارب مبهجة واحتفالات مبهرة في ليلة رأس السنة الجديدة، ومغامرات ممتعة في المنتزهات الترفيهية، والأماكن الخارجية، والشواطئ الخلابة.

تجارب استثنائية

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة: «بينما نحتفل بكل فخر بالدورة الـ30 من مهرجان دبي للتسوق، يسعدنا أن نقدم مجموعة لا مثيل لها من الفعاليات التي تعزز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتجارب الاستثنائية، حيث يشكل هذا الاحتفال التاريخي دليلاً قوياً على الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، والتي نجحت في تحويل مدينتنا إلى مركز عالمي للابتكار والتجارب الممتعة. ويقدم المهرجان 38 يوماً من الترفيه المتواصل، بما في ذلك العروض الفنية التي يشارك فيها ألمع النجوم، وعروض طائرات الدرون المذهلة، وعروض الإضاءة الرائعة، وعروض الألعاب النارية الممتعة، والتي تجعل من دورة العام الحالي وقتاً مثالياً لزيارة دبي. وفي ما يجتمع سكان المدينة وزوارها للاحتفال بهذه اللحظة التاريخية، يسعدنا أن نشارك كل ما يقدمه مهرجان دبي للتسوق ومدينة دبي للعالم، بما في ذلك اللحظات المليئة بالسعادة والذكريات التي لا تُنسى، مما يحافظ على مكانة المدينة وتميزها في قطاعات السياحة والترفيه والتجزئة.»

طائرات الدرون

يقدم مهرجان دبي للتسوق مجموعة مذهلة من تجارب الترفيه، بما في ذلك عروض طائرات الدرون المقدمة من شركة الإمارات للبترول وشركة «إيه أو درونز» والتي تُقام مرتين يومياً في جزيرة «بلوواترز»، و«ذا بيتش جميرا بيتش ريزيدنس»، التي تجمع بين التكنولوجيا وسرد القصص، حيث تقدم 1000 طائرة درون عرضين رائعين كل ليلة في تمام الساعة 8 مساءً و10 ليلاً. وسيحتفي العرض الأول بمرور 30 عاماً على انطلاق مهرجان دبي للتسوق، حيث يمكن للجمهور الاستمتاع بمشاهدة طائرات الدرون التي تجتمع معاً لتكوين تشكيلات وصور مذهلة، وذلك من 6 وحتى 26 ديسمبر، بينما يسلط العرض الثاني الضوء على نجاح دبي في الجمع بين التقاليد والحداثة، بصحبة الإيقاعات والمؤثرات الصوتية، وذلك من 27 ديسمبر 2024 وحتى 12 يناير 2025.

أضواء دبي

تتضمن الدورة الجديدة من فعالية أضواء دبي هذا العام مجموعة من الأعمال والتجهيزات الفنية التفاعلية التي تزين أشهر الوجهات على مستوى المدينة، بما في ذلك بلوواترز، ونخلة جميرا نخيل مول، وبالم ويست بيتش، والسيف، وحي دبي للتصميم، والمرموم، والتي أبدعها مجموعة من أشهر الفنانين والمبدعين والمهندسين المعماريين العالميين.

ويعود مهرجان 123 الشهير والمقدم من طلبات بصورة أكبر وأفضل من أي وقت مضى خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لمهرجان دبي للتسوق في موقعين جديدين تماماً هما «كوكاكولا أرينا» و«سيتي ووك». وتقام سلسلة الحفلات الموسيقية في كوكاكولا أرينا، حيث تجمع كوكبة من ألمع نجوم الفن من العالمين العربي والغربي وجنوب شرق آسيا. وتستضيف الليلة الافتتاحية من مهرجان 123 النجمين جورج وسوف وكاظم الساهر يوم 6 ديسمبر، في تجربة موسيقية لا تُنسى، في ما تقدم الليلة الأخيرة من المهرجان أفضل العروض الموسيقية والثقافية لمنطقة جنوب شرق آسيا مع كوك ستوديو لايف يوم 8 ديسمبر، والتي يشارك فيها كوكبة من النجوم تشمل حسن رحيم، وكافيش، وكايفي خليل، وعبد الحنّان، وعمير بوت، ومجموعة غاروي، وكويك ستايل، وشاي جل، وزين زهيب، وغيرهم الكثير.

وفي الوقت ذاته، ستنبض منطقة سيتي ووك بالحياة مع الأنشطة الترفيهية المجانية التي تُقام للمرة الأولى في إطار فعاليات مهرجان 123، مما يضيف المزيد من الروعة إلى دورة العام الحالي من مهرجان دبي للتسوق، بدءاً من العروض المتجولة، والأنشطة الممتعة، إلى عروض المأكولات التي لا تقبل المنافسة، مما يجعل سيتي ووك الوجهة المثالية التي تتيح للعائلات والأصدقاء التجمع والاحتفال والاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية الرائعة لمهرجان دبي للتسوق.

حفلات مجانية

تتألق منطقة فستيفال باي في دبي فستيفال سيتي مول مع فعالية ليالي DSF في دبي فستيفال سيتي مول التي تقدم حفلات موسيقية مجانية ليلة السبت من كل أسبوع، يشارك فيها كبار النجوم مثل شمّا حمدان، وديانا حداد، ويارا، وهمس فكري، وإبراهيم السلطان. وبالتزامن مع الحفلات الموسيقية، تُقام نسختان جديدتان كلياً من عرض تخيل الشهير على أنغام أغنيتي «دبي كوكب آخر» و«يا سلام يا دبي»، إضافة إلى عدد من التجارب المؤقتة التي تقدمها العلامات التجارية الرائدة، وسحوبات لا تفوّت تُقام 5 مرات أسبوعياً.

ويقدم «إكس فاكتور»، البرنامج الفني الأشهر عربياً والذي يذاع على تلفزيون دبي بالشراكة مع مهرجان دبي للتسوق، مجموعة من أجمل الأصوات. ويمكن للجميع مشاهدة العروض المباشرة على المسرح في دبي فستيفال سيتي مول يوم الأحد من كل أسبوع.

كما تنطلق هذا العام الدورة الافتتاحية من فعالية «ذا أنكومون x» التي تقدم تجربة استثنائية تحول صحراء منطقة المرموم إلى ما يشبه أرض العجائب بعد غروب الشمس، مع عروض الإضاءة المذهلة والأنشطة الممتعة مثل مراقبة النجوم بصحبة مرشدين، ومشاهدة أفلام السينما في الهواء الطلق، وعروض العزف على العود. كما ستتاح للعائلات فرصة استكشاف متاهة المشي، والاستمتاع بمنطقة الألعاب، والاسترخاء.

وتعود فعالية حتا DSF x الشهيرة والمقدمة من مجموعة عبد الواحد الرستماني (نيسان)، والتي تُقام في مركز حتا وادي هب من 6 ديسمبر 2024 وحتى 5 يناير 2025، وهي مثالية للعائلات والأصدقاء الباحثين عن الهدوء. وتشمل هذه الفعالية عروض إضاءة، ومناطق جلوس مريحة، وترفيه حي، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالقهوة المصنوعة يدوياً والأجواء الهادئة و الإطلالات الخلابة. وبالإضافة إلى ذلك، ستضيء الألعاب النارية المذهلة السماء في عطلات نهاية الأسبوع، وتعزز الموسيقى الحية في الهواء الطلق الأجواء المريحة للتجربة، مما يوفر مزيجاً مثالياً من الطبيعة والبهجة في وجهة شتوية لا بد من زيارتها.

واحتفالاً بالدورة 30 من مهرجان دبي للتسوق، تنطلق للمرة الأولى فعالية أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق، والتي تقدم مجموعة رائعة من تجارب السيارات المتنوعة في جميع أنحاء دبي من 1 وحتى 12 يناير 2025. ومن المركبات المتطورة إلى السيارات الكلاسيكية الحصرية، يمكن للحضور استكشاف أرقى الحرف اليدوية التي تقدمها الصناعة. ويعد الحدث مزيج ديناميكي من عروض المركبات، والمسابقات التفاعلية، وتجارب «الدرفت» التي ستمتع عشاق السيارات. وستُقام تجارب لا تفوت في دبي هيلز مول، ودي إكس بايك، ودبي فستيفال سيتي، ودبي أوتودروم، وسيتي سنتر مردف، وغيرها الكثير. وسيتمكن الزوار أيضاً من الاستمتاع بالمَسيرات الرائعة في مختلف أنحاء المدينة، بالإضافة إلى تجارب تناول الطعام المصممة خصيصاً والمستوحاة من عالم السيارات والتي تقدمها المقاهي في مختلف أنحاء المدينة.

الأسواق والتجارب المجتمعية

تعود فعالية كانتين X الشهيرة خلال دورة العام الحالي من مهرجان دبي للتسوق من 12 وحتى 31 ديسمبر، لتحتفي بالمأكولات المتنوعة والنسيج الثقافي الغني في دبي. وتحت عنوان «رحلة المغامرات» هذا العام، سيتم تصميم منطقة تناول الطعام المؤقتة حول أربع مناطق فريدة من نوعها، توفر كل منها تجارب تفاعلية وعروض طهي لذيذة. وستقدم منطقة سيزل فلايفرز تجارب طعام عصرية ومبتكرة من المطاعم المحلية، في حين ستلبي منطقة بليس تريتس متطلبات عشاق الحلويات. وستسلط منطقة ماتشا مينيا الضوء على النكهات المختلفة للماتشا، في ما تقدم منطقة كيدي كينجدوم الترفيه والمرح والبهجة للأطفال الصغار. وسيتمكن الحضور من الاستمتاع بالموسيقى الحية والمشاركة في ورش العمل، واستكشاف تجار التجزئة المحليين، وذلك أثناء تذوق مجموعة متنوعة من المأكولات اللذيذة في أجواء نابضة بالحياة.