لطيفة بنت محمد تكرّم رواد مشهد التصميم: المجتمع الإبداعي جزء لا يتجزأ من نسيج دبي

كرّمت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، نخبة من روّاد الإبداع في مجال التصميم، الذين أسهمت جهودهم الكبيرة ودعمهم المتواصل ورؤاهم المبتكرة وأعمالهم المميزة في تأسيس منظومة إبداعية عززت ريادة دبي، ومكانتها كأول مدينة مبدعة في التصميم في الشرق الأوسط، ضمن شبكة «اليونسكو» للمدن العالمية المبدعة، بمنحهم «جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لرواد الإبداع».

جاء ذلك خلال أمسية ضمّت مجموعة من أعضاء المجتمع الإبداعي وكبار الشخصيات والمسؤولين والخبراء والأكاديميين والمبدعين الروّاد والناشئين في عالم التصميم في الإمارات والمنطقة، كختام متميز واستثنائي لفعاليات الدورة العاشرة لأسبوع دبي للتصميم التي توّجت هذا العام عقداً من الإبداع والابتكار، وجمعت أكثر من 1000 مصمم ومهندس معماري ومبدع من أكثر من 50 دولة، لتبادل الأفكار والخبرات وأحدث الممارسات والتوجهات في مجال التصميم.

مسيرة ريادية

وأكدت سموّ رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن الإمارة تواصل مسيرتها الريادية بخطوات ثابتة في ظل الرؤية المُلهمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لافتة إلى أن الجائزة هي رسالة تقدير للمجتمع الإبداعي الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من نسيج دبي الثقافي والاقتصادي.

وقالت سموّها: «نحتفي هذا العام بالمصممين وبما حققته دبي في مجال التصميم من نجاحات تستدعي منا مُضاعفة الجهود للبناء على ما تم تأسيسه من قواعد ثابتة رسّخت حضور دبي كأول مدينة مبدعة في التصميم في الشرق الأوسط، ضمن شبكة اليونسكو للمدن العالمية المبدعة، وسعداء بمشهد التصميم والحراك الإبداعي الفاعل الذي أحدثته دبي على مستوى المنطقة، ما يعزز استمراريتها مركزاً رائداً ومحورياً للتصميم إقليمياً وعالمياً».

وأضافت سموها: «سنواصل رحلة التميّز مع مبدعينا، ونجدّد التزامنا بتوفير كافة أدوات ومقوّمات الدعم والتمكين لهم، ليتركوا بصماتهم المؤثرة في مختلف المجالات الإبداعية، ويحققوا طموحاتهم انطلاقاً من دبي، ويواصلوا معنا مسيرة الإلهام والريادة الإبداعية».

وضمّت قائمة المكرّمين مجموعة من أبرز المصممين والمساهمين والداعمين لمشهد التصميم في دبي، هم: الشيخة لطيفة بنت مكتوم، مؤسس ومدير «تشكيل»، مركز الفنون والتصميم المعاصر، الهادف إلى دعم ورعاية المبدعين والموهوبين، إلى جانب إطلاقها برنامج «تنوين» من «تشكيل» لدعم تطوير المنتجات من الفكرة إلى التنفيذ، وعضو مجلس الإدارة العضو المساهم في مجموعة عبدالواحد الرستماني الرئيس التنفيذي للعمليات في المجموعة، الدكتورة أمينة الرستماني، لدورها الاستراتيجي في تأسيس منظومة شاملة في التصميم، وإسهاماتها الفاعلة في دعم ورعاية المواهب الناشئة في المنطقة، كما شمل التكريم «مجموعة أ.ر.م القابضة»، و«مجموعة تيكوم» لدورها الفعّال في تطوير حي دبي للتصميم، وكان من بين المكرمين أيضاً المصمم الإماراتي خالد الشعفار، ومؤسِّسة استوديو «الجود لوتاه للتصميم»، المصممة الإماراتية الجود لوتاه، إضافة إلى أحمد وراشد بن شبيب، المتخصصَين في التصميم العمراني، والباحثَين في المدن بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومؤسسَي مجلة «براون بوك» أول مجلة من نوعها في المنطقة، ومؤسِّس شركة «ترافيك»، رامي فاروق، إلى جانب مجموعة «آرت دبي» التي نظمت في سنوات عدة باقة من أبرز الفعاليات الثقافية والفنية، كما ضمّت قائمة المكرّمين مستشار التصميم، سيريل زاميت، الذي كان له دور فعّال في تأسيس وتطوير مجموعة من فعاليات التصميم الرائدة.

روح التعاون

ويعكس تصميم درع جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لروّاد الإبداع ثقافة دولة الإمارات، وروح التعاون فيها، وترمز المواد الأصيلة للقطاعات الإبداعية المختلفة التي امتزجت في قطعة واحدة، تم تصنيعها بحرفية عالية في دولة الإمارات من قبل «دار أجزل للتصميم»، وﺗﻤﺜﻞ اﻷﻳﻘﻮﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﻟﺮﻳﺸﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﻤﻌﻤﺎري اﻟﻤﺴﺘﻮحى ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻨﺪﻏﺔ في إﻣﺎرة دﺑﻲ، ﻛﻤﺎ تم اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻠﺆﻟﺆ ﻻرﺗﺒﺎﻃﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎً ﺑﺪﻋﻢ ﻋﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وترمز الأحجار الكريمة باللون الأرجواني للإبداع، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺼﻒ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻤﺔ «اﻹﺑﺪاع» ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻋﺼﺮي ﺗﺠﺮﻳﺪي، وأﺧﻴﺮاً ﺗﻤﺜﻞ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺪاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺑﺪاﻋﻲ وروّاده الداعمين للنهضة الإبداعية التي تشهدها الإمارة.

لطيفة بنت محمد:

. سنواصل رحلة التميّز مع مبدعينا، ونجدّد التزامنا بتوفير كافة أدوات ومقوّمات الدعم والتمكين لهم، ليتركوا بصماتهم المؤثرة في مختلف المجالات الإبداعية.

. الحراك الإبداعي الذي أحدثته دبي على مستوى المنطقة يعزز استمراريتها مركزاً رائداً ومحورياً للتصميم إقليمياً وعالمياً.