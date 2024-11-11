دعوى على مربية أطفال تركت عملها "دون أن تقول للأولاد وداعا"ً

رفع زوجان من فانكوفر في (كندا) دعوى قضائية ضد مربية أطفالهما وطالبا بتعويضات بعد أن تركت العمل دون سابق إنذار و "دون أن تودع الأطفال" قبل ستة أسابيع من انتهاء عقدها.

وتسعى دعوى ديفيد آرون وغلوريا جاروفالو في المحكمة العليا إلى الحصول على تعويضات عن التأثير الذي سيحدثه رحيل المربية على قدرتهما على كسب الدخل وتعويضات عقابية عن "التجاهل الصارخ لمصالح الأطفال".، إضافة لكونها "لم تودع الأطفال"، كما قالا في الدعوى المرفوعة بعد 10 أيام من إخبار رويسن مورفي لهم عبر البريد الإلكتروني بأنها ستترك العمل دون سابق إنذار.

وبدأت ميرفي العمل في 14 سبتمبر، حيث كانت تعمل من الساعة 8:30 صباحًا حتى 4:30 مساءً من الاثنين إلى الجمعة مقابل 20 دولارًا في الساعة، وكان أطفالهما، الذين تتراوح أعمارهم بين أربعة أعوام وعامين، "يثقون بالمدعى عليها ويرتبطون بها بحنان". وفق الدعوى التي نقلت مضمونها صحيفة "فانكوفر صن"

وقالت الدعوى القضائية إن تركها العمل ترك الأطفال "مهجورين" من قبل شخص "شكلوا معه رابطة من الثقة والاعتماد، فضلاً عن توقع الاتصال والرعاية المستمرة".

وقالت الدعوى القضائية إن ذلك ترك الوالدين بدون مربية وغير قادرين على العمل، "مما أدى إلى فقدان الفرصة لكسب الدخل المهني والوفاء بالتزاماتهم المالية" وعانوا واستمروا في المعاناة من الخسارة المالية.

وقالوا إن إنهاء الخدمة "المفاجئ وغير المبرر" كان بدون سبب وجيه، وهو ما يشكل إهمالاً وخرقًا للعقد وقد حدث في "تجاهل صارخ للمصالح العاطفية للأطفال".

ولم يتم العثور على مورفي، الذي قال الادعاء إنها مواطنة أيرلندية، للتعليق.