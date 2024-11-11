سباق الهجن.. حماسة الأبناء لإرث الآباء والأجداد

انطلق السباق التمهيدي الأول لماراثون اليوم الوطني للهجن، وذلك في الحدث الذي تنظمه إدارة بطولات فزاع، بمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في دورة المرموم بنادي دبي لسباقات الهجن، وسط أجواء حماسية ترقباً للحدث الرئيس لماراثون اليوم الوطني المقررة إقامته في 17 يناير المقبل.

وامتدت مسافة السباق التمهيدي الأول لأربعة كيلومترات في دورة الدستور بنادي دبي لسباقات الهجن، وفي الفئة العمرية 15-17 عاماً استطاع أحمد راشد بن سرود المنصوري الحصول على المركز الأول، تلاه ثانياً خليفة أحمد المزروعي، وثالثاً محمد عبدالله هلال أحمد.

ونال سعود محمد الأحبابي المركز الأول في الشوط الثاني للفئة السنية من 18 إلى 29 عاماً لمسافة أربعة كيلومترات، تلاه ثانياً سعيد عبدالله المهيري، وثالثاً راشد عبدالله الكعبي.

أما فئة 30 عاماً فما فوق، فتمكن خالد علي سيف النعيمي من انتزاع المركز الأول، فيما حلّ ثانياً يحيى علي الملعاي الكتبي، أما المركز الثالث فذهب إلى خميس علي الملعاي الكتبي.

وفي ختام المنافسات توّج الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، الفائزين، معبراً عن تقديره لجهود المشاركين في السباق التمهيدي الأول لماراثون الهجن، الذي نجح في إحياء إرث الآباء والأجداد الذي يرمز لموروث شعبي نفتخر به.