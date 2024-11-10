وفاة ممرضة بريطانية استخدمت علاجاً ضد البدانة

رُبطت وفاة ممرضة بريطانية لأول مرة باستخدام علاج ضد البدانة تقول لندن إنها ترغب في توسيع قاعدة المستفيدين منه لتخفيف الضغط على نظام الصحة العامة في البلاد، على ما أفادت هيئة البث البريطانية «بي بي سي» أمس.

وتوفيت الممرضة سوزان ماكغوان (58 عاماً) بسبب فشل أعضاء متعددة وصدمة إنتانية والتهاب البنكرياس، فيما شكّل «استخدام دواء تيرزيباتيد الموصوف» عاملاً مساهماً في موتها، وفق ما ورد في شهادة وفاتها.

وكانت سوزان ماكغوان اشترت العلاج من دون وصفة طبية من صيدلية على الإنترنت، ولكن بعد حقنتها الثانية بدأت تعاني آلاماً شديدة في المعدة وغثياناً.

وتوجهت إلى مستشفى مونكلاندز حيث كانت تعمل وسط أسكتلندا، لكنّ زملاءها لم يتمكنوا من إنقاذها.